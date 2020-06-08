В Москве задержали автора телеграм-канала «Протестный МГУ»

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8 июня 2020, 19:48 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ] Источник: Новая Газета

В Москве полицейские задержали автора телеграм-канала «Протестный МГУ» Дмитрия Иванова, когда он выходил из подъезда своего дома.

«Мне нужно было встретиться с подругой, передать ей велосипед. С собой у меня ничего не было. Около минуты постояли, и тут подъехал автобус, подошли несколько сотрудников полиции ко мне: двое в штатском, четверо в форме. Один из них — майор полиции Зубов — заявил, что мне надо проехать в отделение», — рассказал Иванов.

Активисту объяснили, что на него будут составлять административный протокол. Иванов предположил, что это может быть связано со стихийным шествием 5 июня. «В этот день, во время пикетов на Петровке, 38, участников задержали силовики, и меня за компанию, хотя я с пикетом не выходил. Когда же нас выпустили из ОВД, мы все вместе пошли назад, крича разные кричалки. Видимо, будут оформлять за это», — уточнил Иванов.

Напомним, на пикеты в начале июня у здания столичного МВД участники собрались, чтобы поддержать арестованного на 15 суток спецкора «Новой» Илью Азара.