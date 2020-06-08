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Замминистра просвещения РФ заподозрили в «липовой» диссертации

, 19:40 [ «Аргументы Недели», ]

Замминистра просвещения РФ заподозрили в «липовой» диссертации
фото: соцсети

Журналист Сергей Пархоменко на своей страничке в Facebook опубликовал данные сетевого сообщества «Диссернет», которые говорят о значительном объеме заимствований, содержащихся в диссертации замминистра просвещения Российской Федерации Виктора Басюка.

Сергей Пархоменко, журналист:

"Диссернет", как известно, никогда не спит, а в пору коронавирусной блокады вообще переживает, похоже, период жестокой бессонницы.

Вольное сообщество разоблачителей всякого околонаучного и вокругобразовательного вранья и мошенничества привыкло существовать в удаленном распределенном режиме, когда люди, рассеянные по миру и по стране, делают общую работу, общаясь только при помощи сети.

Ну и вот - из свежих результатов сетевой работы: дернули за невод - вытащили только что назначенного замминистра образования.

Да не простого, а почти уже золотого: именно его - свежего замминистра по имени ВИКТОР СТЕФАНОВИЧ БАСЮК знающие люди упорно называют сменщиком, которого министерство проталкивает на пост вечного начальника московского Департамента образования - грозного и всемогущего Исаака Калины.

Народная молва и чиновничьи интриги уже раз сто отправляли этого Калину в воображаемую отставку. Но в этот раз, похоже, вцепились в него по-настоящему крепко. И сразу видно, что претендент - из нового поколения людей прямых, решительных, недвусмысленных.

Прежние-то школопредводители и учителедиктаторы морочили себе головы заказами диссертаций в дорогих конторах, где каждую работу изготавливали вручную, по мерке покупателя, - писали заново, а не воровали чужое. И "Диссернет" такие работы мог отличить только по изящному "клейму Фаберже", оставленному мастером-фальсификатором: например, на 40-й странице любой работы, вышедшей из этой мастерской, оставалась математическая формула, всегда она и та же, не имевшая никакого отношения к теме диссертации. Клеймами этими "Дисссернет" давно уже любовался, знал их наперечет, но к делу их не пришьешь, жульничество не докажешь. Так и ходили образовательные чиновники - клейменые, но неловленные...

А нынешние - попроще, попрямолинейнее будут. Вот, поглядите: широко жил кандидат Басюк, как сказал бы классик...

На картинке внизу - таблица "некорректных заимствований" (юристы "Диссернета" настаивают, что выдранные из чужого текста куски текста надо называть именно так, деликатно, корректно) в диссертации Замминистра.

И рядом - три произвольно взятые страницы, чтоб посмотреть, что драл Виктор Стефанович грубо и безжалостно: огромными кусками, страница за страницей. Или не сам драл? А кто-то там за него это делал? В какой там помоечной диссеродельной конторе этот мусор был куплен? Какая, в сущности, разница...

Обращают также на себя внимание следы стыдливой подчистки и приспособления чужого текста по свой: поглядите, как "учащиеся" превращаются, попадая из чужой диссертации в диссертацию Басюка, - в "ребенков". Это в "Диссернете" называют "Игошинским методом": несколько лет назад попалась на проверку диссертация думского депутата Игошина, в которой вот таким же образом по всему тексту "шоколад" был заменен на "говядину", и диссертация про кондитерский бизнес превратилась в исследование про мясную промышленность.

Ну вот теперь за честностью обучения, корректностью оценок и частотой репутаций в школах будет следить такой проверенный "игошинец".

"В современной российской карьерной системе всё чаще перед назначением на ответственные государственные посты консультируются с Диссернетом. Есть черная метка - приказ уходит на подпись. В этом есть своя логика. Учить школьников, что не хорошо списывать чужое, будет чиновник, знающий в этом деле толк. Сегодня такая справка от Диссернета официально выдана," - пишет о назначении замминистра Басюка ведущий эксперт "Диссернета", профессор Андрей Ростовцев (Andrei Rostovtsev)
Присоединяйтесь к его поздравлениям и вы, дорогие читатели.

Сделать это не трудно: вот тут, на странице помощи "Диссернету", осталось всего несколько дней, когда можно сделать взнос на создание нового расширенного сайта сообщества, или подписаться на регулярные пожертвования, которые пойдут на организацию и юридическое сопровождение процедур "раздиссертачивания" пойманных жуликов.

Пожалуйста, помогайте "Диссернету", без вашей помощи ему не обойтись: https://donate.dissernet.org/?utm_source=argumenti.ru&utm_medium=news&utm_campaign=inside_link

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