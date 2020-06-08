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Эксперт: в каких водоемах могут плавать жители Свердловской области

, 19:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ПолитЭксперт

Эксперт: в каких водоемах могут плавать жители Свердловской области
фото: pixabey

Эксперт Роспотребнадзора Иван Вагнер заявил, что жители могут купаться в озере Щучье в Тавдинском районе и на восточном береге Шарташа в Екатеринбурге. Санитарные врачи и МЧС исследуют только те водоемы, на которые пришел запрос от владельцев. В Екатеринбурге есть отличный водоем с чистой водой — Шарташ, заявил специалист.

Массовый отдых сейчас в стране под запретом из-за пандемии. Даже после снятия ограничений на пляжах водоемов должны располагаться специализированные щиты с предостерегающей информацией о социальной дистанции, заявили в Роспотребнадзоре. 

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