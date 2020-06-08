Для всех ли одинаков закон

Аргументы Недели → Общество

8 июня 2020, 21:37 [ «Аргументы Недели. Красноярск» ]

В районной газете «Победа» в № 7 (10163) за 14 февраля 2020 года в статье «В честь юбилея» (о достойном руководителе, человеке с твердым характером) опубликовано поздравление коллектива администрации района, к которому присоединился и коллектив редакции районной газеты «Победа» Главе района П.А. Малышкину.

Какие же положительные эпитеты были высказаны в адрес П.А. Малышкина в данном поздравлении: думающий, инициативный, добросовестный, настойчивый и целеустремленный руководитель, требовательный, в первую очередь, к себе, а уже потом к подчиненным, трепетно, искренне относится к детям, людям в возрасте с безусловным желанием помочь; район под его руководством стал районном со стабильной экономикой и политической обстановкой, большое внимание уделяет открытию новых производств, по его инициативе разработаны и реализуются муниципальные программы по поддержке личных подсобных хозяйств в районе и т.д.

С момента опубликования данного поздравления прошло уже немало времени. За этот период мне удалось переговорить с некоторыми гражданами района, большинство из которых не разделяют тех положительных эмоций в адрес П.А. Малышкина, которые изложены в данном поздравлении. Некоторые считают это началом П.А. Малышкиным предвыборной компании.

В соответствии с п. 1 ст. 3 Конституции РФ «…единственным источником власти в Российской Федерации является её многонациональный народ».

Поэтому, я считаю, народ вправе судить о власти так, как он видит это сам, а не так, как этого хочет сама власть и её окружение.

Поэтому, используя своё конституционное право я остановлюсь на отдельных моментах, характеризующих П.А. Малышкина как руководителя и человека.

1. П.А. Малышкин был первый раз избран Главой Нижнеингашского района в 2005 году в результате прямых выборов. В своей предвыборной программе и выступлениях на встречах с избирателями он, как говорится, в пух и прах разносил действующее в то время руководство района, не стесняясь в выражениях и раздавал пустые, ничем не подкрепленные обещания.

Из предвыборной программы П.А. Малышкина:

«Район длительное время находится в застойном и неуправляемом состоянии. Сужаются границы района, сокращается число населенных пунктов, а также численность населения. Практически полностью уничтожено сельское хозяйство, социальная инфраструктура села, создаются искусственные условия, способствующие вымиранию деревень.

Развалены либо доведены до ситуации банкротства, существующие в районе промышленные предприятия.

Сокращается количество малых предприятий, численность работников этих предприятий.

От бюрократических препонов, постоянных поборов страдают частные предприниматели, безопасность бизнеса которых не гарантирована. Созданы благоприятные условия не только для неконтролируемого захвата отдельными лицами основных ресурсов района, но и передела общественности. Пользуясь слабостью власти, районную внутреннюю и внешнюю политику определяют несколько лиц, наживших незаконным способом колоссальные денежные средства.

Уничтожаются леса в том числе выполняющие защитные функции, расположенные в зеленых зонах. Уничтожаются пастбища, места традиционного сбора ягод, грибов и других даров леса» и т.д.

Победив во II туре на прямы выборах Главы района П.А. Малышкин ежегодно стал выступать с посланиями, а не с отчетами, как того требует Устав района и действующее законодательство о местном самоуправлении, а свою деятельность повелевал оценивать «одобряем», «не одобряем».

И вот в районной газете «Победа» за 19-25 ноября 2007 года № 185-188 (9041-9044) под заголовком «от хороших стартовых условий – к новым рубежам» П.А. Малышкин рассказывает о социально-экономическом положении района в 2007 году.

Цитирую: «В целом социально-экономическая обстановка в районе удовлетворительная. Работает весь производственный комплекс, вся социальная инфраструктура. Надо отметить, что практически по всем направлениям и во всех отраслях рост производства».

Вот так: не прошло и трех лет, как у власти в районе новая администрация, а ситуация кардинально изменилась в лучшую сторону.

Если сравнить сегодня эти две оценки социально-экономической ситуации в районе (февраль 2005 года из программы П.А. Малышкина и ноябрь 2007 года) и принять это, как говорится, за чистую монету, то в таком случае надо признать, что наш район за эти три неполных года развивался такими невиданными темпами, которых не было в 60-70-х годах прошлого века. Но ведь это не абсурд. И какой же здравомыслящий человек может с этим согласиться.

Глава района любит повторять об успехах в сельском хозяйстве. Но всё, как говорится, познается в сравнении.

Валовое производства молока: 2004 год – 2530 тонн

2019 год – 2354, 7 тонн

2. Поголовье КРС: 2004 год – 6029 голов

2019 год – 2012 голов

в т.ч. коров: 2004 год – 952 головы

2019 год – 587 голов

3. Поголовье свиней: 2004 год – 2896 голов

2019 год – данных нет.

Личные подсобные хозяйства:

Поголовье КРС: 2004 год – 3931 голова

2016 год – 1448 голов

в т.ч. коров: 2004 год – 2443 головы

2016 год – 801 голова

Поголовье свиней: 2004 год – 4958 голов

2016 год – 3527 голов.

Кроме того, количество личных подсобных хозяйств граждан продолжает сокращаться.

Сегодня в сельском хозяйстве района занято всего лишь 350 человек, что составляет 2,5% от всего сельского населения (данные из отчета Главы района за 2018 год).

В связи с этим уместно задать П.А. Малышкину вопрос: как же получилось, что при полностью «уничтоженном» прежним руководством района сельском хозяйстве показатели в этой отрасли были лучше, чем при вашем руководстве районном.

Надо заместить, что ни одного своего предвыборного обещания, данного избирателям района в 2005 году П.А. Малышкин так и не выполнил.

Став Главой района, П.А. Малышкин стал строчить доносы в прокуратуру района на бывшего Главу района Л.Н. Ховренкова и меня, Первого заместителя Главы района, обвиняя на во всякого рода допущенных якобы нарушениях. И мы как законопослушные граждане ходили туда и давали пояснения. Но обвинить-то нас было не в чем, а потому эта затея его провалилась.

Кроме того, вступив в должность Главы Нижнеингашского района П.А. Малышкин стал под видом сокращения увольнять неугодных работников в нарушение трудового кодекса. Попал, как говорится, под этот «каток» и я.

Но Нижнеингашским районным судом я был восстановлен в должности. И когда я в очередной раз был уволен, по так называемому сокращению, то восстанавливаться просто не стал. Но поскольку уволить меня с должности Первого заместителя сразу не получилось, то на этой должности почти полгода значились два человека – я и гражданин К. (фамилию называть не буду). И оба получали заработную плату!!!

2. Используя подконтрольные районные средства массовой информации, Малышкин довольно часто выступает в них, то в виде интервью, то со статьями. В своих выступлениях он может говорить что угодно, искажать факты, бросать, как говорится, тень на людей и политические партии, чтобы вызвать у населения района к ним недоверие.

3. За время работы П.А. Малышкина в должности Главы района им самим и администрацией района допускались серьезные нарушения действующего законодательства.

Так, о чём я уже частично сказал, допускались нарушения Трудового кодекса и законодательства о муниципальной службе.

Допускались нарушения федерального закона № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», что подтверждено соответствующими ответами прокуратуры Красноярского края и прокуратуры Нижнеингашского района.

Допускались нарушения антимонопольного законодательства.

Серьезные нарушения допущены, я считаю, при приёмке Тиличетской и Кучеровской средних школ после проведения капитального ремонта, о чем были публикации в газетах «Аргументы недели» от 11.02.2016г. и «Красноярский рабочий» № 17 от 16.02.2016г. Мне, как законопослушному гражданину абсолютно непонятно, как можно сначала оплатить объем невыполненных работ, а затем задним числом составить подложные акты об их приёмке. Что это: недомыслие или корыстные побуждения. Непонятно и то, как можно заставлять работника, находящегося в твоём подчинении, подписать подложные документы, то есть заставлять его совершить серьезное правонарушение.

Далее. Являясь, председатель координационного Совета по противодействию коррупции на территории Нижнеингашсокго района П.А. Малышкин сам нарушил Закон «О противодействии коррупции», выразившееся в незаконном получении денежных средств в сумме 25 тысяч рублей за агитационную деятельность в пользу партии «Единая Россия». Об этом уже рассказывалось в газете «Аргументы недели» в номере 34 (525) за 1 сентября 2016 года. Надо также заметить, что денежное вознаграждение за агитационную деятельность в пользу «Единой России» в выборной кампании 2015 года получили: председатель Нижнеингашкого районного Совета депутатов Ю.П. Запевалов – 32 тысячи рублей, Первый заместитель Главы района Т.В. Пантелеева – 20 тысяч рублей, заместитель Главы района Р.Н. Крахмалёва – 10 тысяч рублей.

И хотя некоторые защитники Малышкина пытаются представить это так, что дескать, никто не может работать в такой должности без ошибок. На это я говорю так: это не ошибки, это осознанное нарушение высшим должностным лицом района, к тому же имеющему высшее юридическое образование, действующего законодательства.

На основании моего обращения, 23 мая 2016 года прокурором Нижнеингашкого района в Нижнеингашский районный Совет депутатов, было вынесено представление «Об устранении нарушений федерального законодательства».

26 мая 2016 года, указанное представление районным Советом депутатов рассмотрено. А поскольку большинство депутатов члены «Единой России», то было принято, к сожалению, решение о том, что Малышкиным П.А. не допущено нарушений законодательства о противодействии коррупции в период проведения выборов в органы местного самоуправления.

При повторном же внесении прокурором района представления в районный Совет депутатов по данному вопросу, то депутаты не стали включать его даже в повестку дня. Вот так. У меня вызывает глубокое сожаление, что у органов прокуратуры Красноярского края не хватило правовых возможностей, чтобы положить конец правовому беспределу на территории Нижнеингашского района.

4. Уверовав в свою непогрешимость П.А. Малышкин любую критику в свой адрес стал воспринимать как посягательство на его честь, достоинство и деловую репутацию.

В ответ на моё обращение к прокурору Красноярского края М.М. Савчину с просьбой разобраться в сложившейся ситуации, обязать прокуратуру Нижнеингашского района принять исчерпывающие меры по устранению нарушений законодательства в части осуществления полномочий должностными лицами на территории муниципального образования Нижнеингашский район и провести проверку исполнения администрацией района и лично Главой района решений УФАС и Арбитражного суда Красноярского края, которое затем было опубликовано 18 августа 2016 года в газете «Аргументы недели» № 32 (523), Малышкин П.А. подаёт на меня в суд исковое заявление, посчитав изложенные там факты не соответствующими действительности.

Что же просит у суда Малышкин П.А.?

Обязать меня принести ему публичные извинения путём размещения информации в газете «Аргументы недели», количеством 12 300 экземпляров с распространением по той же схеме, по которой она была распространена с моим обращением, взыскать с меня компенсацию причиненного ему морального вреда в размере 500 тысяч рублей.

Кроме того, П.А. Малышкин подал в следственный комитет заявление с просьбой привлечь меня к уголовной ответственности за клевету. Вот так. И не понятно по каким основаниям судья Нижнеингашского районного суда Хаятова В.В. 13 февраля 2017 года принимает решение в частичном удовлетворении требований П.А. Малышкина в т.ч. и взыскании с меня в его пользу компенсацию морального вреда в размере 20 000 рублей.

Но судебная коллегия по гражданским делам Красноярского краевого суда, 03 мая 2017 года, куда я обратился, приняла апелляционное определение. Привожу дословно:

«Решение Нижнеингашского районного суда Красноярского края от 13 февраля 2017 года отменить.

Принять по делу новое решение, которым отказать Малышкину П.А. в удовлетворении исковых требований к Черкаю Н.А., ЗАО ИД «Аргументы недели», ООО «АйВек плюс» «Енисей Аргументы недели» о защите чести, достоинства, деловой репутации и взыскании компенсации морального вреда.

Определение суда апелляционной инстанции вступает в законную силу со дня его принятия».

5. Высказывание же в поздравлении коллектива администрации района о том, что Малышкин П.А. трепетно, искренне относится к людям в возрасте с безусловным желанием помочь, пусть останется на их совести.

Мне часто приходилось терпеть унижения и оскорбления от П.А. Малышкина в 2005 году, когда он был избран Главой района. Нередко приходилось слышать от него оскорбительные высказывания в мой адрес даже на сессиях районного Совета депутатов, хотя я почти на порядок старше его.

6.19 января 2019 года около 9 часов утра Глава Нижнеингашского района П.А. Малышкин, управляя служебным автотранспортом в выходной день (суббота), совершил дорожно-транспортное происшествие на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» в районе населенного пункта – Кускун Манского района. Виновным в аварии признан П.А. Малышкин. При этом в нарушение требований ст. ст. 20, 23 Федерального закона от 10.12.1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» при выезде в г. Красноярск Малышкиным П.А. предрейсовый медицинский осмотр пройден не был, путевой лист ему не выдавался, не было у него и командировочного удостоверения.

В связи с ненадлежащей организацией в администрации района работы по выпуску служебных автомобилей на линию в отношении Малышкина П.А. возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 11.32 КоАП РФ.

По факту ДТП Малышкин П.А. привлечен к ответственности по ч. 1 ст. 12.15 КоАП РФ.

Так во всяком случае сказано в ответах надзорных органов на моё имя.

Однако анализ проведенного надзорными органами расследования и ознакомление с материалами расследования побуждают меня сделать вывод о том, что указанные органы действуя от имени Российской Федерации делают всё возможное, чтобы увести от ответственности определенных должностных лиц за совершённые ими правонарушения.

При ознакомлении в прокуратуре Красноярского края с материалами проверки по моим обращениям мы не нашли материалов, подтверждающих уплату Малышкиным П.А. штрафов и восстановления за свой счет разбитого им служебного автомобиля.

Я же считал и считаю, что в данном случае П.А. Малышкин допустил злоупотребление своим должностным положением и должен понести соответствующее наказание.

7. Анализируя послания, отчеты П.А. Малышкина, его выступления в СМИ, можно сделать один общий вывод: все они похожи на доклады к каким-либо торжественным собраниям.

Не найдем мы в его выступлениях информации:

- о том, что сделано администрацией района по устранению недостатков, допущенных прежним руководством района, которое он так яростно критиковал в своей предвыборной программе;

- о том, куда делись основные средства, находящиеся у МУСП «Союз» после его ликвидации, а ведь их было не мало. По данным аудиторской проверки (см. районную газету «Победа» за 05-11.09.2005г.) основных средств у МУСП «Союз» было на сумму 7 598 тыс. рублей в т.ч. 7 175 тыс. рублей – это основные средства, переданные администрацией района. А ведь насколько я помню никаких аукционов по реализации данного имущества не проводилось;

- о том, с какой целью создавалось представительство Нижнеингашского района в г. Красноярске и сколько бюджетных средств было потрачено на оплату аренды помещения под офис на улице Железнодорожников, 17 г. Красноярска. Я думаю, средства немалые. А так ли это было нужно;

- о том, какие потери понёс районный бюджет, в связи с незаконным увольнением работников в 2005-2006 годах. Возмещены ли данные потери за счет виновных лиц?

- о том, с какой целью заключались Соглашения между администрацией района и адвокатом Поповым И.А. и сколько бюджетных средств израсходовано для расчета за его услуги. И это при наличии в администрации района отдела правовой, документационной и кадровой работы.

8. И последнее. О выборах Главы района.

Более половины того, о чём я рассказал выше, могло просто не быть при существовании прямых выборов Главы района.

При условии невыполнения П.А. Малышкиным своих предвыборных обещаний у него просто не было бы ни каких шансов избраться на второй срок. Но получилось так как получилось. К этому времени в крае было принято решение избирать глав районов из числа депутатов районных Советов, которые становились Председателями районных Советов. Так была порождена, так называемая, «двуглавая» система районного управления. Получилось не совсем хорошо. Тогда было принято решение избирать глав районов через конкурсные комиссии, которые подбирают кандидатуры и предлагают их для утверждения районному Совету депутатов.

Следует заместить, что в газете «Красноярский рабочий» № 96 (27022) от 05.09.2015 года была опубликована моя статья «Не выборы, а кадровое шоу», в которой я подробно рассказал, как выбирали Главу Нижнеингашского района. Поэтому отдельные моменты могут и повторяться.

И так. Глава Нижнеингашского района П.А. Малышкин подал в районный Совет депутатов заявление о добровольной отставке 16 июля 2015 года с просьбой принять его отставку по собственному желанию с 21 июля 2015 года. Районный Совет «принял» решение об отставке Главы района по собственному желанию с 05 августа 2015 года. За отставку проголосовало 14 депутатов из 17 присутствующих. За принятие решения не проголосовало 2/3 от установленной численности депутатов (25), как требовал действующий в то время Регламент. Это, кстати, отметила заместитель прокурора района С.В. Алексеевич. Однако реакции со стороны прокуратуры района на данное решение никакой не последовало. Для прокуратуры района осталось «незамеченным» и то, что Глава района отправляется в отставку с 05 августа 2015 года, а конкурс объявляется с 23 июля 2015 года. А ведь любой конкурс проводится на замещение вакантной должности. Получается так, что действующий Глава района участвует в своём переизбрании ещё до ухода в отставку!!!

Кроме того, в соответствии с п. 6 ст. 32 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» гражданин Российской Федерации, замещавший должность главы муниципального образования и ушедший с указанной должности в отставку по собственному желанию, не может быть выдвинут кандидатом на выборах, назначенных в связи с указанными обстоятельствами.

По данному вопросу я подавал заявление в конкурсную комиссию, говорил об этом и на сессии районного Совета депутатов. Ведь указанный выше закон никто не отменял.

Но, по-видимому, ни для конкурсной комиссии, ни для единороссовского большинства в районном Совете законы не писаны, и они дружно проголосовали за избрание П.А. Малышкина Главой Нижнеингашского района. На сессии из нашей депутатской группы присутствовали я и В.В. Дорошкевич, мы и проголосовали против.

Но что характерно в данном вопросе. В предверии предстоящих муниципальных выборов, 26 мая 2020 года, Нижнеингашский районный Совет депутатов утвердил новое Положение о порядке проведения конкурса на должность Главы Нижнеингашского района.

Согласно подпункта «е» пункта 3.5 вышеуказанного Положения кандидат не допускается к участию в конкурсе в случае наличия у него иных ограничений пассивного избирательного права для избрания выборным должностным лицом местного самоуправления в соответствии с Федеральными законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

То есть данный пункт нового Положения учитывает пункт 6 статьи 32 Закона.

Но ведь указанная норма данного закона действовала и в 2015 году.

Тогда получатся, что из-за неправильного толкования данной нормы закона (умышленного или неумышленного) Малышкин П.А. незаконно был допущен к участию в конкурсе по выборам Главы Нижнеингашского района в 2015 году. Как это понимать? И кто за это ответит?

В заключение я хотел бы сказать следующее. Сегодня меня настораживает позиция надзорных органов Красноярского края и аппарат краевой государственной власти к нарушениям, допущенным руководством Нижнеингашского района. Всё это даёт основания думать о том, что тот, кто находится у власти всегда прав и неподсуден. Но такого быть не должно. Ведь по Конституции РФ все равны перед законом и судом (пункт 1 статьи 19). И мне хотелось бы верить, что так и будет.

Черкай Николай Алексеевич

депутат Нижнеингашского районного Совета депутатов

посёлок. Нижний Ингаш