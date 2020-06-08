Как преодолеть семейный кризис?

Аргументы Недели → Общество

8 июня 2020, 17:31 [ «Аргументы Недели. Красноярск» ]

Давайте поговорим о том, почему во время семейных проблем многие люди вместо попыток решения ситуации начинают отдалятся, изменять, погружаться в работу или в быт. Почему вместо того, чтобы сблизиться с партнером мы начинаем искать помощи у друзей и знакомых, почему начинаем заниматься хобби или впадаем в зависимости.

Неужели так происходит потому, что отношения уже не спасти? А, возможно, единственное решение — это развод?

Семьи начинают разваливаться тогда, когда вслед за отсутствием ощущения счастья появляется напряжение. Дискомфорт, вызванный состоянием напряжения, и отсутствие ощущения счастья — это уже кризис?

Представьте — вы жили, все у вас было хорошо и вдруг это состояние исчезает. Что будет с вами происходить? Захочется ли изменить это состояние? Появится ли желание понять откуда оно взялось и что делать для того, чтобы снова вернуть состояние, когда вы чувствовали себя хорошо? Да и вообще — нужно ли что-то делать? Ведь состояние, когда стало не хорошо, возникло как-бы само собой? Возможно, оно так же само собой и исчезнет?

Вот когда появляется это напряжение, когда состояние в котором ты находишься причиняет постоянный дискомфорт, вот тогда мы и будем говорить о кризисе.

Вообще кризис очень здорово иллюстрирует такая аналогия:

Представь, что ты гуляешь по опушке леса. Тебе хорошо, слышится пение птиц, ты замечаешь бабочек, которые перелетают с места на место, свежий воздух, ты можешь дышать полной грудью Ты ни о чем не беспокоишься. Ты чувствуешь себя спокойно и умиротворенно.

И вдруг…

В кустах что-то зашевелилось и оттуда вышел волк.

В твоей голове проносится сотня мыслей меньше чем за одну секунду: «А вдруг это не волк», «А вдруг он меня не заметит», «А вдруг заметит», «Что делать», «Интересно, он один или их здесь целая стая», «А когда тебя съедает волк, это больно», «Что там рассказывали на дискавери о том, что делать в таких ситуациях?»

В этот момент ты уже не задумываешься о бабочках и цветочках, не думаешь, как тебе было хорошо еще минуту назад.

Вот это напряжение и есть состояние кризиса. Когда ты уже не чувствуешь себя счастливо или даже нормально, когда ты состоишь из напряжения, а в голове тысяча мыслей и ты не очень знаешь что делать.

Когда мы проживаем состояние кризиса, то выбираем одну из 3-х наиболее типичных стратегий поведения.

Первая стратегия — подождать.

Мы не предпринимаем никаких действий в надежде на то, что ситуация разрешиться сама собой. Действительно, проблема ведь возникла сама без нашего участия, возможно, что также она и изменится. Но! Здесь важно понимать последствия выбора такой стратегии.

Представь, что ты начинаешь уходить от волка. (Возможно это не лучшее решение, но тем не менее). А волк идет за тобой, он не отстает, но и не приближается, он все время держится на одном расстоянии. И ты так идешь, 5 минут, 10, 20, несколько часов. Что с тобой будет происходить?

Когда я задаю этот вопрос во время консультации, то обычно отвечают, что будут испытывать стресс, страх, возможно панику. И при этом совершенно не будут испытывать никаких позитивных эмоций. Я много спрашивал о том, будут ли обращать внимание на красоту растений мимо которых проходили, на бабочек, на пение птиц.

Примерно то же самое происходит и с семейными отношениями. Именно поэтому советы «вспомнить» за что же вы полюбили партнера, обратить внимание на сильные качества, подумать о том, как вам может быть вместе хорошо не срабатывают.

Кризис всегда воспринимается нашей психикой, ее первобытной частью как угроза выживанию. А для выживания нужны негативные эмоции, потому что они способствуют этому самому выживанию. Страх и гнев нужны нам для того, чтобы выживать.

Позитивные эмоции в это же время для выживания не нужны.

Поэтому, по сравнению с негативными эмоциями, при первой стратегии кризисного реагирования позитивных эмоций сильно меньше или вообще нет. Но эмоциональное выгорание в отношениях — это только половина беды.

Дело в том, что человеческое тело — это батарейка с ограниченным ресурсом.

В нормальном состоянии мозг потребляет до 25% всей энергии, которую человеческий организм получает с пищей. А негативные переживания запускают целую цепочку процессов, которые также требуют большого количества энергии. В это время какие-то органы начинают эту самую энергию недополучать.

У каждого человека есть свой слабый орган, именно он и начинает страдать в первую очередь. Сначала начинает страдать иммунитет — мы просто начинаем чаще болеть простудными заболеваниями и вирусными инфекциями. И если человек будет долго находиться в таком состоянии, то это приведет к развитию хронических заболеваний. Это и есть психосоматика в ее научном понимании. Т.е., когда психика является причиной развития соматических расстройств.

На каком-то этапе человек понимает, что дальше так продолжаться не может и выбирает стратегию №2. И это — выход из ситуации.

Вторая стратегия — выход из ситуации

Когда ты уже долго уходишь/убегаешь от страшного серого лесного хищника, а он все не отстает, когда радостных эмоций уже не остается, когда ты понимаешь, что еще чуть-чуть и силы закончатся — что ты сделаешь?

Многие отвечают, что возьмут какую-нибудь дубину и начнут с волком сражаться. Если это твой ответ — то ты человек, который предпочитает решать проблемные ситуации и превращать кризисы в возможности — я тебя с этим поздравляют. Но, чаще всего многие люди к третьей стратегии реакции в кризисных ситуациях приходят только через вторую.

В лесу обычно растут деревья, и когда ты безуспешно пытаешься перешагать волка, то приходит в голову мысль, что можно залезть на дерево и переждать там некоторое время, можно просто передохнуть немного.

Стратегия «Выход из ситуации» — и есть такая возможность немного перевести дыхание.

Только подумай, насколько тебе комфортно быть в отношениях, в которых чувствуется постоянное напряжение?

Поэтому, когда приходит понимание, что само не наладится многие люди выбирают вариант выйти из ситуации.

Когда мы говорим о семейных кризисах то выход может быть прямым: разрыв, развод, внебрачные связи (измены).

И это происходит не «потому, что…», а «для того, чтобы» чтобы снова почувствовать себя нужным/нужной, любимым/желанной, интересным человеком.

Когда в отношениях появляется третий (и я сейчас не про детей), это не об аморальности одного из супругов, это показатель того, что как минимум один человек в паре не получает того, для чего он в этих отношениях. Не чувствует себя счастливым, не чувствует себя хорошим.

Выход из ситуации может носить и символический характер. И это не всегда плохо. Например, человек из-за семейного кризиса может начать больше времени посвящать время своей работе или занимается спортом, или посвящает свое время быту и детям.

Выход из ситуации может приводить и к зависимостям: алкогольной, наркотической, игровой.

Можно просто проводить время с друзьями, потому, что они дают почувствовать собственную ценность и значимость. А это очень похоже на то состояние счастья, которое многие ищут.

И, в принципе, вариант пересидеть на дереве — достаточно неплохой. Но многие, даже когда приняли решение о разводе или расставании, забывают о том, что если не решить ситуацию на системном уровне то проблема скорее всего повториться.

Третий сценарий — решение кризиса.

Какое решение может быть в ситуации с волком?

Можно вспомнить, что человек — царь зверей и самому превратиться в охотника. Я где-то слышал, что охотники обычно не убегают от волков, скорее наоборот. А можно вспомнить вдруг, что десятки тысяч лет назад человек уже приручил волка и превратил его в верного спутника и друга.

Какое же будет решение в ситуации семейного кризиса?

На самом деле их много. Но главная задача при выборе стратегии по этому варианту — это сделать таким образом, чтобы ситуация больше не повторилась.

Как ты думаешь, то тебе нужно, для того, чтобы ситуация больше не повторилась?

Я знаю только два варианта:

Первый — это выстроить жизнь таким образом, чтобы больше не попадать в ситуации, которые могут в перспективе привести к семейному кризису. Например, развестись и дать после этого обет целибата.

Второй вариант — это воздействовать на причины, а не на следствия.

Чтобы быть уверенными в том, что измена не повторится, нужно устранять причину измены — неудовлетворенность в отношениях.

Чтобы перестать ругаться — нужно понять из-за чего возникают обиды и воздействовать именно на эту причину.

Чтобы действительно преодолеть семейный кризис — нужно понять какие причины к нему приводят, и воздействовать на них, а не на последствия.

Есть ряд кризисных этапов, которые проживают все семьи — первый год совместной жизни, строительство или ремонт жилья, первый год жизни каждого из детей. Но не все отношения в это время ухудшаются.

Кризис для отношений — это как прививка для организма. Сильные отношения становятся еще сильнее. А слабые могут и развалиться.

Автор

Марина Малиновская

marchi26@mail.ru