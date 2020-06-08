Специалист рассказал об опасностях посадки вертолета на трассе

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8 июня 2020, 16:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

фото: pixabey

Военный аналитик Дмитрий Дрозденко отметил, что сложность совершения посадки вертолета на трассе зависит от наличия автомобилей.

«Сама по себе посадка на трассе ничего глобально сложного собой не представляет, но если трасса пустая. Если же на трассе имеются автомобили, то это становится достаточно сложно. А так даже есть специальное упражнение посадка на площадку вне аэродрома - это, когда экипаж определяет место, направление ветра, выполняет заход», - пояснил эксперт.

Также специалист добавил, что решение о посадке принимает сам экипаж.