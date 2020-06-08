«Губернатор, будь человеком – останови повышение коммуналки»

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8 июня 2020, 16:01 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

фото: соцсети

Партия «Стоп ЖКХ» разослала письмо губернаторам 83 регионов, кроме Республики Крым и Кемеровской области, с требованием остановить повышение платы за коммунальные услуги, которое планируется с 1 июля 2020 года.

В обращении говорится, что, в соответствии с распоряжением №2556-р правительства РФ от 29 октября 2019 года, с 01 июля 2020 года плата за услуги ЖКХ в регионах будет повышена до 6,5%.

«В условиях введенного «режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» существенно сократились доходы граждан. По прогнозу экспертов института исследований и экспертизы ВЭБ РФ, реальные располагаемые доходы населения во 2-м квартале 2020 г. снизятся на 17,5 % по сравнению с 2019 г.», - отмечается в письме.

Подчеркивается, что ранее, 4 июня 2020 года, власти Республики Крым и Кемеровской области отказались от запланированного повышения тарифов на услуги ЖКХ, о чем сообщали федеральные и региональные СМИ.

В связи с формирующейся практикой отмены повышения платы за коммунальные услуги, «СтопЖКХ» обращается к руководителям регионов с просьбой принять соответствующее решение и остановить увеличение стоимости услуг ЖКХ, запланированное на 01 июля 2020 года.