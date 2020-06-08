Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

«Губернатор, будь человеком – останови повышение коммуналки»

, 16:01 [ «Аргументы Недели», ]

«Губернатор, будь человеком – останови повышение коммуналки»
фото: соцсети

Партия «Стоп ЖКХ» разослала письмо губернаторам 83 регионов, кроме Республики Крым и Кемеровской области, с требованием остановить повышение платы за коммунальные услуги, которое планируется с 1 июля 2020 года.

В обращении говорится, что, в соответствии с распоряжением №2556-р правительства РФ от 29 октября 2019 года, с 01 июля 2020 года плата за услуги ЖКХ в регионах будет повышена до 6,5%.

«В условиях введенного «режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» существенно сократились доходы граждан. По прогнозу экспертов института исследований и экспертизы ВЭБ РФ, реальные располагаемые доходы населения во 2-м квартале 2020 г. снизятся на 17,5 % по сравнению с 2019 г.», - отмечается в письме.

Подчеркивается, что ранее, 4 июня 2020 года, власти Республики Крым и Кемеровской области отказались от запланированного повышения тарифов на услуги ЖКХ, о чем сообщали федеральные и региональные СМИ.

В связи с формирующейся практикой отмены повышения платы за коммунальные услуги, «СтопЖКХ» обращается к руководителям регионов с просьбой принять соответствующее решение и остановить увеличение стоимости услуг ЖКХ, запланированное на 01 июля 2020 года.

В мире

Киевский аналитик назвал возможного сменщика Зеленского на посту главы Украины

Киевский аналитик назвал возможного сменщика Зеленского на посту главы Украины

Владимира Зеленского на должности президента Украины может сменить Дмитрий Разумков, председатель Верховной Рады. Такой вариант развития событий допустил Михаил Погребинский, киевский политический эксперт.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью