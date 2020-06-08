В ЗСК обсудили вопрос передачи полномочий в сфере ЖКХ от поселений районам

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8 июня 2020, 15:45 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Председатель Законодательного Собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко

Председатель Законодательного Собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко провел еженедельное планерное совещание, в ходе которого депутаты подвели промежуточные итоги работы по подготовке мероприятий по передаче сельскими поселениями муниципальным районам полномочий по обеспечению населения услугами ЖКХ.



Участие в совещании приняли руководитель департамента внутренней политики Игорь Чагаев, министр ТЭК и ЖКХ региона Евгений Зименко, министр финансов Сергей Максименко, руководитель региональной энергетической комиссии – департамента цен и тарифов края Сергей Милованов.



Спикер ЗСК напомнил, что в декабре 2019 года был принят краевой закон «О внесении изменения в статью 2 Закона «О закреплении за сельскими поселениями Краснодарского края отдельных вопросов местного значения городских поселений», исключающий из полномочий сельских поселений вопросы местного значения по организации в границах поселений электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения. Закон вступает в силу с 1 января 2021 года. До этого в крае установлен переходный период, в течение которого необходимо решить вопросы передачи имущественного комплекса, просчитать финансовую нагрузку, которая ляжет на муниципальные районы.



Детальную информацию министерства ТЭК представил глава ведомства Евгений Зименко. Так, в крае создан механизм сплошного и непрерывного контроля ситуации, связанной с передачей полномочий и эксплуатацией систем коммунальной инфраструктуры. Министерством отмечаются наиболее успешные муниципальные районы, которые одни из первых начали все необходимые процедуры. В их числе Успенский, Ейский, Красноармейский, Ланинградский, Славянский, Кущевский, Апшеронский, Калининский, Брюховецкий, Павловский, Крыловской, Тбилисский районы и ряд других.



По состоянию на начало июня в 30 из 37 муниципальных районах разработаны дорожные карты.



По данным комитета ЗСК по вопросам местного самоуправления, озвученным председателем комитета Сергеем Жиленко, в настоящее время муниципалитетами совместно с министерством ТЭК и ЖКХ проводится работа по вопросам передачи имущественного комплекса. При этом отмечаются проблемы при оформлении в собственность муниципального района имущества сельских поселений, предназначенного для выполнения данных полномочий. По многим объектам отсутствуют правоустанавливающие документы, техническая документация; требуется проведение работ по межеванию земельных участков, постановке их на государственный кадастр для оформления в муниципальную собственность районов, что предполагает значительные затраты средств местных бюджетов.



Глава краевого парламента заострил внимание на обозначенной проблеме, предложив региональному минфину рассмотреть возможность предоставления органам местного самоуправления компенсаций на возмещение затрат при оформлении имущественного комплекса.



Сергей Максименко, в свою очередь, отметил, что в условиях сложившейся кризисной ситуации, вызванной действием пандемии коронавируса, необходимо рассмотреть возможность приостановки действия данного закона и проработки механизма создания в крае муниципальных округов. Этот вид муниципального образования позволит решить проблему передачи имущественного комплекса в тех муниципалитетах, где это необходимо, без дополнительных финансовых затрат.



Спикер ЗСК, принимая во внимание доводы минфина, поручил профильным комитетам ЗСК проработать механизм отсрочки действия закона о передаче полномочий и имущественного комплекса. Юрий Бурлачко также поручил комитету по вопросам местного самоуправления во взаимодействии с департаментом внутренней политики организовать и провести научно-практическую конференцию по всестороннему обсуждению возможности создания на Кубани муниципальных округов.



К обсуждению данного вопроса депутаты планируют вернуться осенью.