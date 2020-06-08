«Электронные браслеты – это символ рабства»: известные артисты выступили против цифрового контроля населения

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8 июня 2020, 15:36 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ]

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Известные актеры и другие знаменитости записали видеообращение, в котором выступили против принудительной цифровизации населения и присвоения человеку идентификационного номера. К россиянам обратились народные артисты России Светлана Крючкова, Александр Михайлов, Сергей Никоненко, Александр Розенбаум и другие.

«К чему мы идём? К выжженому на руке номеру, как в гитлеровских лагерях? Тогда уже выдайте всем полосатую одежду... Мы должны успеть это остановить. Прежде всего от этого пострадают наши дети. Ваши дети. Потому что их с детства начнут приучать к тотальному контролю. Эти «электронные браслеты» – такой же символ рабства, как ошейник на рабах», – заявила Народная артистка России Светлана Крючкова.

А актёр Сергей Никоненко даже зачитал стихотворение: «Зажрались наши депутаты, Так хочется покрыть их матом, Им человек - тавро, клеймо, Нет, депутаты, вы - г***о!»

«Пока мы с вами сидели на самоизоляции, Государственная Дума тихо приняла закон о создании единого федерального информационного регистра. О гарантированном Конституцией праве на неприкосновенность частной жизни, личной и семейной тайне теперь можно забыть. Почему? В единую базу без нашего согласия будет собираться вся информация о человеке, начиная с простых паспортных данных, заканчивая всем имуществом, счетами, вкладами, даже медкартами. Учитывая специфику страны, завтра такую базу можно будет купить в Интернете. Это подарок бандитам всех мастей», – заявила Мария Шукшина.

Напомним, возмущение широкой общественности вызвал закон о создании единого федерального информационного регистра, содержащего сведения о населении России. В него будут включаться базовые данные (фамилия, имя, отчество, дата и место рождения и смерти, пол, реквизиты записи акта гражданского состояния о рождении и смерти, СНИЛС, ИНН и иные) и дополнительные (семейное положение, родственные связи и иные) сведения о физическом лице. Ресурс будет формироваться на основе сведений о гражданах РФ, иностранцах и иных лицах, содержащихся в государственных и муниципальных информационных ресурсах органов госвласти, местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами. Согласно положениям закона, федеральный ресурс о населении будет формировать и вести Федеральная налоговая служба (ФНС) России.