«Русские жизни ценности не имеют»

Журналист и музыкальный критик Артемий Троицкий в Facebook поделился своим мнением о беспорядках в США и провёл аналогию с российской действительностью.
В Миннеаполисе копы при задержании задушили чернокожего: пол-Америки встало на дыбы, миллионы вышли на улицы, президентика загнали в бункер.
BLACK LIVES MATTER.
В Екатеринбурге менты за кражу четырёх рулонов обоев застрелили чувака, выпустив 7 пуль (почти по 2 пули за рулон): ничто в широкой стране моей родной не шелохнулось.
RUSSIAN LIVES DON’T MATTER. Я бы даже сказал ПЛЕВКА РАСТЁРТОГО НЕ СТÓЯТ.
Так и живём, размазанные по асфальту, граждане российские: это нам за всенародную трусость, холопство и равнодушие. За-слу-жи-ли!