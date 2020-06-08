«Русские жизни ценности не имеют»

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8 июня 2020, 15:06 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ]

Фото: Facebook

Журналист и музыкальный критик Артемий Троицкий в Facebook поделился своим мнением о беспорядках в США и провёл аналогию с российской действительностью.

В Миннеаполисе копы при задержании задушили чернокожего: пол-Америки встало на дыбы, миллионы вышли на улицы, президентика загнали в бункер.

BLACK LIVES MATTER.

В Екатеринбурге менты за кражу четырёх рулонов обоев застрелили чувака, выпустив 7 пуль (почти по 2 пули за рулон): ничто в широкой стране моей родной не шелохнулось.

RUSSIAN LIVES DON’T MATTER. Я бы даже сказал ПЛЕВКА РАСТЁРТОГО НЕ СТÓЯТ.

Так и живём, размазанные по асфальту, граждане российские: это нам за всенародную трусость, холопство и равнодушие. За-слу-жи-ли!