«Оглядываться и открывать двери локтем»: путешественники о том, какими привычками обзавелись в период самоизоляции

Сервис путешествий Туту.ру провел опрос и выяснил, какими новыми привычками во время режима ограничений обзавелись россияне. Своим мнением поделились около 2 тысяч респондентов.
Итоги опроса - «Какая новая привычка появилась у вас за последние месяцы?»:
Держаться подальше от людей в общественных местах - 18%
Оглядываться на улице в поисках тех, кто может оштрафовать - 14%
Избегать последние новости - 13%
Часто мыть руки - 12%
Открывать двери при помощи локтя, им же нажимать на любые кнопки на улице - 11%
Сидеть дома и не выходить лишний раз на улицу - 10%
Дезинфицировать поверхности, предметы - 6%
Сажать цветы - 6%
Больше есть сладкого - 4%
Заниматься спортом - 4%
Просматривать фотографии из старых путешествий - 2%.
Параллельно подобный опрос проводился в сообществе сервиса Туту.ру Вконтакте. Здесь пользователи подробно рассказывали о том, как изменилась их жизнь и какие привычки появились:
«От людей в общественных местах шарахаться...»;
«Начинать утро с улыбки, не спеша потягиваясь, делать разминку в постели, выпивать стакан воды на тощак, практиковать йогу во время детского дневного сна. А ещё научилась мыть голову без шампуня, т.к. от обычного голова чешется, а безсульфатного в Пятерочке не нашлось)))) И можете меня ненавидеть, но я ещё и похудела)))»;
«Смотреть фото из прошлых путешествий) ностальгия)»;
«Есть. Много есть. То бишь, кушать»;
«Открывать двери при помощи локтя, им же нажимать на любые кнопки на улице (светофор, чтобы перейти дорогу, кнопка выхода из парадной), мыть продукты в упаковке, все мыть хозяйственным мылом (кожу не сушит в отличие от других средств), носить с собой дезсредство»;
«Моя новая привычка (я бы даже сказала страсть) - это просматривать открывающиеся маршруты в Европе и истошно завидовать»;
«У меня появилась привычка очень хотеть на работу».