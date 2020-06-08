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Первый канал объяснил изменения финальных титров «Брата-2»

, 12:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Первый канал объяснил изменения финальных титров «Брата-2»
Фото: беспорядки в США, PPI/Keystone Press Agency/globallookpress.com

Первый канал прокомментировал вставку с кадрами беспорядков в США вместо финальных титров кинофильма «Брат-2», который показали в честь его 20-летия в воскресенье, 7 июня.

«Первый канал, как и другие большие каналы, не показывает финальные титры фильмов. В случае с "Братом-2" и его 20-летием нам показалось важным отметить двух главных создателей этой картины - Сергея Бодрова и Алексея Балабанова. Титрами с их именами показ фильма закончился», - пояснили в пресс-службе.

Собеседник добавил, что в 21.00 началась программа «Время» с сюжета под песню «Гудбай, Америка» группы «Наутилус Помпилиус».

БА

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