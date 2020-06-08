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Жители Камчатки возмущены работами по добыче золота в водоохранной зоне

, 11:44 [ «Аргументы Недели», ] Источник: Камчатка-Инфо

Жители Камчатки возмущены работами по добыче золота в водоохранной зоне
Фото: YouTube

В социальных сетях на Камчатке начали распространять видеоролик, снятый в районе впадения реки Камешковая в реку Быстрая (Малкинская), где начались работы по добыче золота открытым способом. Жители обеспокоены происходящим. 

Автор видео житель Петропавловска-Камчатского Денис. В конце мая он вместе с друзьями обнаружил большой участок вырубленного леса во время сплава: «Проходили мимо, еще за километр услышали гул техники, не могли понять, что происходит. Ближе подошли, увидели вахтовку. Запустили дрон и обалдели. Потому что еще в прошлом году в мае во время сплава мы гуляли по тем местам и там вообще тишина была, никакого намека на какое-то строительство. Стоял лес, дебри. А тут огромная площадка в несколько гектаров появилась».

Экологическая общественность региона возмущена, так как работы ведутся в водоохранной зоне сразу двух нерестовых рек, и в непосредственной близости от обеих рек. 

По данным местных СМИ, природоохранная прокуратура намерена начать проверку и выяснить, кто ведет масштабную разработку участка. Пока точно неясно, ведется ли там подготовка к добыче золота, но известно, что перспективные участки в том районе были обнаружены еще в 60-ые годы прошлого века советскими геологами.

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