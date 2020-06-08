Голубое топливо необходимо более чем 60 тысячам пенсионеров на Южном Урале

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8 июня 2020, 11:01 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Анатолий Литовченко беседует с пожилыми жительницами Южного Урала. Фото пресс-службы депутата

В подключении к газоснабжению нуждаются 64,5 тысячи одиноких пенсионеров старше 70 лет, которые живут в Челябинской области. К этой же категории граждан относится 15,6 тысячи многодетных семей.

Для них стоимость подключения к голубому топливу является неподъемной. Эту проблему поставил депутат Госдумы РФ Анатолий Литовченко, комментируя поручение президента РФ Владимира Путина федеральному правительству, региональным властям и «Газпрому» обеспечить финансирование техприсоединения домов к газораспределительным сетям без привлечения средств жителей.

«Более 200 тысяч рублей — такова средняя цена подключения к голубому топливу в Челябинской области. Сумма неподъемная для пенсионеров, многодетных семей, людей с небольшим доходом, особенно для тех, кто живет в сельских территориях, - сказал Литовченко. – Проблему неоднократно поднимали мои избиратели, тема обсуждалась и с парламентской трибуны, поскольку актуальна абсолютно для всех регионов – нынешние цены на подключение газа делают его недоступным».

Депутат Госдумы отметил, что неоднократно обращался к региональным властям, в Законодательное собрание с предложением рассмотреть возможность принятия специальной программы, которая позволила бы оказывать адресную помощь населению. Сейчас в областном законе прописано, что на единовременную выплату в размере 100 тыс. рублей могут рассчитывать лишь ветераны Великой Отечественной войны и вдовы погибших в годы войны фронтовиков.

Уровень газификации в регионе составляет 72,6%, этот показатель несколько выше среднероссийского. По поручению губернатора Алексея Текслера принято решение беспрецедентно увеличить расходы бюджета на строительство газовых сетей: на ближайшие три года финансирование удвоено. В областном бюджете предусмотрено 3 миллиарда рублей для реализации всех готовых проектов газоснабжения.