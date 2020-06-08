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Туристы нашли плюсы в невозможности поездок

, 11:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Туристы нашли плюсы в невозможности поездок
Паспорт. Фото: pixabay.com

Туристы нашли плюсы в том, что во время пандемии коронавируса не могут отправиться в заграничную поездку. Однако большая часть путешественников все равно тоскует по другим городам и странам.

38% респондентов заявили, что основным плюсом стала экономия средств, а 31% еще и сэкономили время, которое теперь можно потратить на любимые хобби. Четверть опрошенных смогли за освободившиеся недели тщательнее спланировать поездку и продумать все до мелочей.

При этом 29% признались, что не скучают по заграничным отпускам и готовы отдыхать в своей квартире – в тишине, на любимом диване и с привычной едой. 16% нашли в ситуации крайне неожиданный плюс – если поездок нет, то и не нужно грустить, что они заканчиваются.

АБ

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