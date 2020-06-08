Коронавирус 8 июня: Китай обвинили в саботаже создания вакцины, нынешняя пандемия – не последняя

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8 июня 2020, 10:28 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ]

Pixabay

К утру 8 мая в мире зафиксировано 7 015 128 случаев заражения коронавирусом. Количество смертей достигло 402 852 случаев, выздоровели – 3 085 833. «Аргументы Недели» рассказывают о самых актуальных новостях к этому часу.

– Сенатор от республиканцев Рик Скотт заявил, что у США есть свидетельства о попытках Китая затормозить или саботировать создание вакцины от Covid-19 западными странами. «Нам необходимо сделать эту вакцину. К сожалению, у нас есть улики, свидетельствующие, что коммунистический Китай пытается саботировать эту работу или замедлить ее», – заявил он.

– Роспотребнадзор назвал виды анализов на коронавирус. Первый – молекулярная диагностика. Этот тест проводят тем, у кого есть симптомы респираторного заболевания. Берется мазок из носа и ротоглотки. Второй – анализ на антитела (IgM и IgG). Тест позволяет оценить иммунитет человека к COVID-19. Для анализа производится забор крови. Третий – анализ на вирусные антигены. Еще один экспресс-тест для диагностики коронавирусной инфекции. Берется мазок из носа.

– В Москве в ближайшее время могут отменить действие системы цифровых пропусков, введенных для борьбы с распространением COVID-19. Это может быть сделано уже с 14 июня. Об этом РБК рассказал источник из числа партнеров столичной мэрии и подтвердил близкий к московским властям собеседник.

– Глава Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) Григорий Ивлиев рассказал в интервью «Российской газете», что его ведомство получило уже десятки заявок на средства борьбы с коронавирусом. Поэтому ожидается, что лекарство появится уже к середине лета 2020 года.

– Ученые убеждены, что нынешняя пандемия — не последняя. «За последние 20 лет мы столкнулись с шестью крупными напастями: SARS, MERS, Эбола, птичий грипп, свиной грипп и Cоvid-19, – говорит профессор Ливерпульского университета Мэтью Бэйлис. – От пяти пуль мы уклонились, шестая нас достала. И это не последняя пандемия, с которой мы столкнулись. Поэтому надо тщательнее изучать заболевания диких животных», – заявил он. Профессор Бэйлис и его коллеги создали прогностическую систему распознавания, позволяющую выделить среди тысяч известных науке бактерий, паразитов и вирусов, поражающих диких животных, самые опасные для человека.

– Международное авиасообщение частично может возобновиться с 15 июля. Предполагается открытие полетов в 15 стран, сообщает источник ТАСС в одной из авиакомпаний. По данным агентств, вопрос обсуждался 6 июня на совещании Росавиации. Его проведение инициировал премьер Михаил Мишустин. В совещании принимали участие представители крупнейших авиакомпаний. «Свои предложения Росавиация планирует направить в Роспотребнадзор. Предполагается, что список стран, с которыми может быть возобновлено авиасообщение, Росавиация с Роспотребнадзором определят совместно», – сказал собеседник.

– В Новой Зеландии выздоровел последний пациент, заразившийся коронавирусом. Новые случаи инфицирования не выявлялись на территории страны более двух недель. По информации министерства здравоохранения страны, за все время эпидемии в Новой Зеландии успели зафиксировать 1504 случая заражения.