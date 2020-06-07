Абрамович купил картину «Крик» Мунка

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7 июня 2020, 20:41 [ «Аргументы Недели» ]

Роман Абрамович, фото: Viktor Chernov/Russian Look

Роман Абрамович купил один из четырех вариантов знаменитой картины Эдварда Мунка «Крик». За шедевр норвежского живописца российский миллиардер отдал 120 миллионов долларов.

Об этом сообщает Telegram-канал Sotheby's Life. Купленный Абрамовичем вариант полотна — единственный, находящийся в частной коллекции. Торги проходили еще 2 мая в Нью-Йорке. Стартовая цена составила 50 миллионов долларов. Через 15 минут после начала торгов из семи претендентов остался один.

«Крик» Мунка известна как символ «экспрессионизма», все четыре картины создавались норвежским художником в период с 1893 по 1910 годы.

Ранее Роман Абрамович стал владельцем самой дорогой виллы в Израиле.