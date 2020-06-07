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Экологи и местные жители торжествуют - мусорный полигон Шиес официально прекратил свое существование

, 15:59 [ «Аргументы Недели» ]

Экологи и местные жители торжествуют - мусорный полигон Шиес официально прекратил свое существование

Правительство Архангельской области расторгло соглашение с ООО «Экотехнопарк Шиес» о реализации инвестиционного соглашения. Договор по которому столичный мусор должен был отравлять экологию края.

Месяцем ранее столичный суд взыскал с ООО «Технопарк» в пользу Росприроднадзора по Архангельской области 352,5 тысяч рублей. В такую сумму судья оценила вред, нанесенный в результате незаконных действий строителей при возведении мусорного полигона на станции Шиес.

Экологи и местный жители празднуют победу, но мусор все равно куда-то свозить надо, а значит построят новый полигон.

БИ

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