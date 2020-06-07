Закрытые вечеринки, эскорт, дорогущие знаменитости или как развлекались на международном экономическом форуме в Петербурге

Аргументы Недели → Общество 13+

7 июня 2020, 15:33 [ «Аргументы Недели» ]

В этом году из-за пандемии коронавируса главная «экономическая тусовка» России - Петербургский международный экономический форум проводиться не будет. Убытки будут многомиллиардными, но не для простых людей.

Недополучат в основном обслуживающие отрасли, сферы досуга и кнечно же - организатора форума. Люксовые отели в панике, в прошлом году за четыре дня средний номер в Four Seasons стоил 810 тысяч, в Sofitel – 595, а Radisson – 432. И только петербуржцы рады — никаких пробок и шума ночью.

В прошедшие годы каждая компания устраивала свою закрытую вечеринку. Тут и тусовка Сбербанка, прием «Норникеля», open-air Газпромбанка, совместный банкет Forbes в особняке Кушелева и закрытое мероприятие миллиардера Михаила Прохорова. Бюджет каждого мероприятия, как пишет канал «Курятник», составляет от 30 до 200 миллионов рублей. И тут уж – кто во что горазд. В светских мероприятиях форума были задействованы знаменитости, среди которых, немало звезд первой величины. В разные годы VIP-гостей развлекали: Рианна — за 3 миллиона долларов, Робби Уильямс — за миллион, «Ленинград» и Земфира— за 12 миллионов, но уже рублей, «Мумий Тролль» — за 6 миллионов и «Звери» за три.

Для многих форум был официальной возможность уехать от жены на несколько дней. И тут уже жрицы любви не дремали. Некоторых эскорт-агентства собирали в Петербург со всей России, а кто-то приезжал сам, надеясь на удачу и большой куш. «Депутаты — наш хлеб», — заявляют VIP-агентства и они правы, ведь негласное мужское соревнование, чья «телка красивее» еще никто не отменял.

Средняя стоимость «ночной бабочки», с которой не стыдно выйти в люди — 5000$ за день, а девушек, владеющих английским языком, нужно бронировать заранее. Иначе – дефицит, как на маски в 2020 году.