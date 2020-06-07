Похищенного 5 июня в Подмосковье 17-летнего сына адвоката нашли. Возбуждено уголовное дело

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7 июня 2020, 14:18 [ «Аргументы Недели» ]

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Следователи нашли похищенного в Солнечногорском районе Подмосковья в пятницу, 5 июня, 17-летнего сына адвоката Константина Скрыпника. Сейчас с юношей общаются следователи. Представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий рассказала, что 5 июня юноша, находясь с родителями в загородном доме, расположенном в Солнечногорском городском округе, ушел погулять.

Домой подросток не вернулся. Вскоре на телефоны родителей начали приходить СМС-сообщения с угрозами.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Похищение человека".

Источники ТАСС в правоохранительных органах сообщили, что был похищен сын адвоката Константина Скрыпника.

Следователи и криминалисты во главе с и.о. руководителя управления криминалистики подмосковного главка СК Ратмиром Беспамятновым осмотрели место происшествия и видео с камер наблюдения. Назначен комплекс судебных экспертиз, проведены технические мероприятия с мобильной и другой техникой.

В результате следователи установили местонахождение подростка.