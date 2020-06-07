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7 июня 2020, 13:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РЕН-ТВ

Олег Сирота, фото из соцсети

У сыровара Олега Сироты похитили ноутбук стоимостью более 200 тысяч рублей. Предприниматель сдал ноутбук в ремонт в Москве. Ноутбук украли из офиса по ремонту оргтехники. После этого Сирота обратился в полицию. Ущерб предприниматель оценил в 239 990 рублей.

В настоящее время выясняются все обстоятельства инцидента. 32-летний Олег Сирота является председателем Союза сыроваров России. Он организовал бизнес по производству сыра в Подмосковье, в Красногорском районе.

Да того, как стать фермером и сыроваром Олег Сирота занимался IT-бизнесом.