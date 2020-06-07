У сыровара Олега Сироты похитили ноутбук стоимостью более 200 тысяч рублей. Предприниматель сдал ноутбук в ремонт в Москве. Ноутбук украли из офиса по ремонту оргтехники. После этого Сирота обратился в полицию. Ущерб предприниматель оценил в 239 990 рублей.
В настоящее время выясняются все обстоятельства инцидента. 32-летний Олег Сирота является председателем Союза сыроваров России. Он организовал бизнес по производству сыра в Подмосковье, в Красногорском районе.
Да того, как стать фермером и сыроваром Олег Сирота занимался IT-бизнесом.