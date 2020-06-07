Врач назвала оптимальный возраст женщины для рождения первого ребенка

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7 июня 2020, 12:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Говорит Москва

беременная женщина, фото: pexels.com

Первого ребенка женщине лучше всего родить в раннем репродуктивном возрасте. Юлиана Абаева, женский доктор, рассказала, что у женщин репродуктивный возраст бывает ранний — до 35 лет и поздний — после 35 лет и до менопаузы.

Врач-гинеколог Юлиана Абаева отмечает, оптимальным возрастом для деторождения является ранний репродуктивный возраст до 35 лет. Согласно объяснению женского доктора, у женщины в репродуктивном возрасте имеется хороший овариальный запас (запас фолликулов в яичниках) и ещё не накопились генетические поломки.

Врач-гинеколог считает, что женщина принимает решение о желании родить одного, или нескольких детей, индивидуально. Абаева рекомендует оптимальный интервал между родами — два года. По ее словам, за этот период организм женщины полностью восстанавливается после родов.

После 40 лет беременность и роды грозят серьезными рисками, как для матери в виде осложнений беременности и родов, так и для плода - повышаются риски хромосомных аномалий.