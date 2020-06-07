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Илья Азар вышел на свободу после 10 суток ареста

, 12:27 [ «Аргументы Недели» ]

Илья Азар вышел на свободу после 10 суток ареста
Илья Азар, фото из соцсети

Муниципальный депутат, журналист "Новой газеты" Илья Азар вышел на свободу после 10 суток ареста.  Азар покинул московский спецприемник №1 в воскресенье утром.

Журналист был задержан 26 мая при проведении одиночного пикета у здания МВД в поддержку создателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова, в отношении которого возбуждено несколько уголовных дел.

28 мая  Тверской суд Москвы отправил Азара под административный арест на 15 суток за повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения пикетирования (ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ). Также журналисту был выписан штраф за нарушение требований в рамках режима повышенной готовности (ч. 2 ст. 3.18.1 КоАП Москвы).

Мосгорсуд 5 июня сократил Азару срок ареста с 15 до 10 суток.

"Я дома! Нормальный туалет, и без свидетелей! Нормальная ванна! И не раз в неделю! Ура!
спасибо всем огромное за поддержку, но главное было не меня поддержать, а наше право на мирный протест..." - написал журналист в "Фейсбук"

ИЧ

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