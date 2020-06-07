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7 июня 2020, 12:27 [ «Аргументы Недели» ]

Илья Азар, фото из соцсети

Муниципальный депутат, журналист "Новой газеты" Илья Азар вышел на свободу после 10 суток ареста. Азар покинул московский спецприемник №1 в воскресенье утром.

Журналист был задержан 26 мая при проведении одиночного пикета у здания МВД в поддержку создателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова, в отношении которого возбуждено несколько уголовных дел.

28 мая Тверской суд Москвы отправил Азара под административный арест на 15 суток за повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения пикетирования (ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ). Также журналисту был выписан штраф за нарушение требований в рамках режима повышенной готовности (ч. 2 ст. 3.18.1 КоАП Москвы).

Мосгорсуд 5 июня сократил Азару срок ареста с 15 до 10 суток.

"Я дома! Нормальный туалет, и без свидетелей! Нормальная ванна! И не раз в неделю! Ура!

спасибо всем огромное за поддержку, но главное было не меня поддержать, а наше право на мирный протест..." - написал журналист в "Фейсбук"