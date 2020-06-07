В Крыму за сутки выявили 14 новых случаев заражения COVID-19

В Крыму количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа за сутки составило 14. Соответствующую информацию предоставил в воскресенье, 7 июня, глава республики Сергей Аксенов.
Уточняется, что все зараженные были госпитализированы в инфекционные стационары республики. Отмечается также, что у 11 из 14 новых пациентов нет симптомов заболевания.
Сергей Аксенов сообщил, что в общей сложности в Крыму выявлено 438 случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии на территории республики выздоровели 313 пациентов.
За минувшие сутки в России зарегистрировали 8 984 новых пациентов с COVID-19.