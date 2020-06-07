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В Крыму за сутки выявили 14 новых случаев заражения COVID-19

, 11:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Крыму за сутки выявили 14 новых случаев заражения COVID-19
сотрудники больницы в России, Xinhua

В Крыму количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа за сутки составило 14. Соответствующую информацию предоставил в воскресенье, 7 июня, глава республики Сергей Аксенов.

Уточняется, что все зараженные были госпитализированы в инфекционные стационары республики. Отмечается также, что у 11 из 14 новых пациентов нет симптомов заболевания.

Сергей Аксенов сообщил, что в общей сложности в Крыму выявлено 438 случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии на территории республики выздоровели 313 пациентов.

За минувшие сутки в России зарегистрировали 8 984 новых пациентов с COVID-19.

ЕТ

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