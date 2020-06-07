За сутки в России скончались 134 человека с коронавирусом

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7 июня 2020, 10:48 [ «Аргументы Недели» ]

пробирка, Robin Utrecht/Keystone Press Agency

За минувшие сутки на территории Российской Федерации скончались 134 человека с диагнозом "коронавирусная инфекция". Об этом заявили оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Согласно последней информации, в частности, 55 человек скончались в Москве, 31 – в Санкт-Петербурге, 10 – в Московской области.

С начала пандемии в РФ коронавирус нового типа унес жизни 5 859 пациентов.

Ранее сегодня стало известно, что за прошедшие 24 часа количество зараженных коронавирусной инфекцией в России увеличилось на 8 984.