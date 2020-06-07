Названы российские регионы с самыми высокими зарплатами за первые три месяца 2020 года

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7 июня 2020, 09:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

зарплата, фото: pexels.com

Самая высокая средняя зарплата за первые три месяца текущего года была зафиксирована на Чукотке. Россияне зарабатывали за январь, февраль и март на Чукотке в среднем по 109,1 тысячи рублей.

Росстат обнародовал статистику о средней зарплате в российских регионах за январь, февраль и март 2020 года. На основе статистки зарплат составлен рейтинг регионов с наибольшим средним заработком за весь I квартал.

После Чукотки зарплатами отличаются Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО), (101,5 тыс. рублей), Москва (95,5 тыс. рублей), Магаданская область (89,5 тыс. рублей) и Сахалин (89,4 тыс. рублей).

Самую низкую среднюю зарплату за первые три месяца этого года, согласно данным Росстата, получали жители Ивановской области (27 тыс. рублей), Дагестана (27,2 тыс. рублей), Кабардино-Балкарии (27,5 тыс. рублей), Алтайского края (27,6 тыс. рублей) и Карачаево-Черкесии (27,6 тыс. рублей).

Средняя зарплата в России за I квартал года составила 48,3 тыс. рублей.