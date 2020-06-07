Глава Тувы объявил о введении на две недели с 8 по 21 июля карантина в республике

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7 июня 2020, 09:09 [ «Аргументы Недели» ]

Глава Тывы Шолбан Кара-оол, фото: gov.tuva.ru

Глава Тывы Шолбан Кара-оол объявил о введении карантина в республике на две недели с 8 по 21 июля.

Ограничительные меры в Тыве вводятся из-за «неблагоприятной эпидемиологической ситуации» с коронавирусом.

Коронавирусной инфекцией COVID-19 переболел сам глава региона. Он вылечился несколько дней назад.

Распоряжение об усиление мер по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции опубликовано на официальном сайте республики.

По данным республиканских Управления Роспотребнадзора Минздрава в Республике Тыва на вечер субботуты, 6 июня, за последние сутки выявлено 118 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего с 8 апреля в республике выявлен 1607 случай заражения.

Коэффициент распространения от одного инфицированного до его госпитализации составил 1,7 при норме 1,0. Выписано в связи с выздоровлением 485 пациентов, в том числе за последние сутки - 44 человека.