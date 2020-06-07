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Специалист по огнестрельному оружию оценил винтовку, способную стрелять на семь километров

, 08:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: 360tv

Специалист по огнестрельному оружию оценил винтовку, способную стрелять на семь километров
оружие, фото: pexels.com

Специалист по огнестрельному оружию, историк Семен Федосеев выразил мнение по поводу эффективности применения снайперской винтовки DXL-5 в военных условиях. Владислав Лобаев, гендиректор Lobaev Arms, сообщил о создании оружия, способного поражать цели на расстоянии три километра при уверенной стрельбе и шесть-семь километров — при рекордной.

По словам Лобаева, снайперская винтовка DXL-5 могла бы быть готова в начале 2021 года, если не помешают проблемы, связанные коронавирусом.

Эксперт Семен Федосеев считает, что идея прицельной стрельбы на семь километров может быть интересна для спортсменов, а найти цель на таком расстоянии даже с хорошей оптикой затруднительно. По его словам, снайперы в большинстве случаев стреляют по целям не дальше, чем на один километр. Федосеев подчеркивает, что в случае с большими расстояниями нужно, чтобы цель была неподвижной и на полет пули никак не влиял ветер.

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