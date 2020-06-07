Латвийский ветеринар: С котами обязательно нужно разговаривать

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7 июня 2020, 00:50 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

кот Моцарт, фото автора

Пушистые, милые, своенравные, избалованные… И это все о котиках. Их «захватили» уже целый мир: «мимишные» фото на обложках журналов, в социальных сетях, на открытках. Они вошли плотно в нашу с вами жизнь. А что же мы о них знаем? Специально для «Аргументы Недели» интервью с латвийским ветеринарным врачом Дайнисом Кукайнисом.

-Дайнис, я заметила по своему коту Моцарту, что он очень умен, и большой манипулятор, когда хочет, например, добиться своего. И добивается! И таких много?

-В твоем случае кот Моцарт, прости, вертит вами, как пожелает! Вы в семье приняли такое решение. Место еще ему с мужем в кровати не уступаете?

Фото котика предоставила волонтер из московского приюта Инна Безрукова

-Нет. Он предпочитает любимое кресло.

-Вам повезло! Счастье тогда! Если честно, то коты многих из нас могут заставить делать все, что угодно! Когда, конечно, они четко поняли, что их любят. О, коты умеют сделать так, что и встанешь в четыре утра, и накормишь, и в постель положишь. Коты очень дружелюбны, открыты к хозяину, но и хитры. Они талантливо будут смотреть в глаза и «жаловаться» на свою жизнь, когда вы появляетесь на пороге. И это совершенно не значит, что они только, только заглядывали в глазу другому члену семьи, и он их накормил хорошенько. Они точно знают свою «силу» и вас. Есть даже такой анекдот: сидят два кота и разговаривают… «Мы от кого произошли? Ото льва! А наш хозяин от обезьяны. Господи, стыд-то какой!» Вот это из той серии.

-Но коты и «лекарями» служат у многих. Есть масса историй, когда кот садился человеку на больное место! И даже вылечивал его. Вы согласны с этим?

Фото котика предоставила волонтер из московского приюта Инна Безрукова

-Да, есть такое мнение. Кошки, действительно, всегда садятся на то место человеку, которое у него не совсем здорово. Бывает так, что кот метит, например, плед, одеяло и т.д. Но это не месть. Он хочет показать человеку, что ему не очень комфортно. Что-то происходит. Тут следует уже включиться в дело ветеринару, и проверить здоровье пушистика. Конечно, бывает так, что лоток стоит рядом с едой или миской с водой. Вы сами будете есть в туалете? И коты не будут. Они никогда бы это не сделали на природе. Следует внимательно наблюдать за питомцем.

-Дайнис, говорят, что кошка привязывается к дому, а собака к человеку. Это так?

-Я не думаю, что все так однозначно. Есть, конечно, домашние коты, которые гуляют на поводке только с хозяином, или сидят дома. Так приучили. Но это только привычка. Коты – одомашненные животные. Но изначально они были дикими, и они хотят иметь свою территорию. Вот ваш дом – территория, например, Моцарта. И также в других домах. Но домашние коты будут в состоянии покоя если, например, в другом доме будет их хозяин.

Фото котика предоставила волонтер из московского приюта Инна Безрукова

-Я заметила, что мой кот внимательно слушает то, что я ему говорю. И точно все понимает!

-С котами необходимо разговаривать. Конечно, они все понимают. Более того, они знают, например, что вы зашли в свой двор, а кот бежит встречать вас заранее. Он чувствует это. Коты воспринимают ваш тембр голоса, шаги, ваше настроение. Начните с ними говорить, и вы увидите, что они отвечают, и делают, если захотят, то, что вы просите. Понаблюдайте за ними. И вам откроется много интересного. Понаблюдайте.

-Благодарю.