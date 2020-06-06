Экс-полковник Захарченко просит допустить к нему в СИЗО врача для операции

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6 июня 2020, 23:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Фото:Дмитрий Захарченко, City News Moskva/globallookpress.com

Осужденный на 12,5 лет бывший сотрудник антикоррупционного главка МВД РФ (ГУЭБиПК) Дмитрий Захарченко заявил, что ему необходима хирургическая операция.

«Члены ОНК посетили Захарченко в СИЗО Лефортово, и тот заявил, что ему необходима операция, но проводить ее должен врач, которого нашли адвокаты осужденного», - пояснил ответственный секретарь общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников.

Мельников отметил, что в медсанчасти УФСИН Москвы нет оборудования для проведения лапароскопических операций, поэтому Захарченко просит допустить врача в СИЗО. Кроме того, экс-полковник сообщил, что уже два месяца не может переписываться с родственниками с помощью электронной системы «ФСИН-письмо», а направить заявление на имя следователя не может из-за коронавирусной пандемии.

Напомним, что Пресненский суд Москвы в 2019 г. приговорил Захарченко к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 117,99 млн рублей, лишив звания полковника, госнаград и права занимать руководящие должности в госорганах в течение двух лет. У него в квартире при обыске нашли 8,5 млрд рублей. В октябре прошлого года Мосгорсуд смягчил ему приговор на полгода.