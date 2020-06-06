Пресс-секретарь президента Казахстана заразился COVID-19

Пресс-секретарь президента Казахстана Берик Курмангали в Facebook сообщил, что заразился коронавирусом, несмотря на все меры предосторожности. Его сейчас наблюдают врачи в больнице.
По его словам, президент Касым-Жомарт Токаев продолжит работать в обычном режиме, потому что его здоровью ничего не угрожает. Курмангали призвал всех соблюдать карантин и профилактические меры, отметив, что "нельзя легкомысленно относиться к пандемии".
В Казахстане к настоящему времени зарегистрировано более 12,5 тысячи случаев коронавируса, умерли 53 человека.