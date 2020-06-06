Пресс-секретарь президента Казахстана заразился COVID-19

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6 июня 2020, 20:13 [ «Аргументы Недели» ]

Берик Курмангали, фото: www.facebook.com

Пресс-секретарь президента Казахстана Берик Курмангали в Facebook сообщил, что заразился коронавирусом, несмотря на все меры предосторожности. Его сейчас наблюдают врачи в больнице.

По его словам, президент Касым-Жомарт Токаев продолжит работать в обычном режиме, потому что его здоровью ничего не угрожает. Курмангали призвал всех соблюдать карантин и профилактические меры, отметив, что "нельзя легкомысленно относиться к пандемии".

В Казахстане к настоящему времени зарегистрировано более 12,5 тысячи случаев коронавируса, умерли 53 человека.