6 июня – день памяти святой блаженной Ксении Петербургской

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6 июня 2020, 18:19 [ «Аргументы Недели», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Смоленское кладбище в Петербурге, часовня Ксении Петербургской, фото автора

6 июня Православная Церковь чтит память одной из самых любимых святых – Ксении Петербургской.

Святая Ксения начала творить чудеса, помогать людям еще при жизни. А после ее упокоения на Смоленском кладбище, часовня, где покоится Ксения, стала настоящим паломничеством для тех, кто просит помощи и заступничества у матушки.

Есть даже целый «ритуал», как попросить у святой помощи.

Вот, как рассказывают старожилы: «Нужно написать записку, приехать на Смоленское кладбище, подойти к часовне Ксении. Затем обойти ее три раза против часовой стрелки, потом положить записку в специальный ящик (он у стены часовни), зажечь свечу. А потом уже можно заходить в саму часовню, чтобы поклониться мощам. Поклонились и стойте в часовне. Это же место особое и подумать надо о жизни. Людям часто «знаки» показываются. Разные. Кто-то заговорит с ними, бедный человек подойдет и копеечку попросит и т.д. Говорят, что эта сама Ксения направила. Чудес тут много происходит».

Комментарии протоиерея прихода Литвы Николая. «Чудес, действительно, много происходит по молитвам к святой Ксении. Но молится нужно искренне, с открытым сердцем. Хорошо бы сходить на исповедь, причастие. Это благо! А блаженна помогает тем, кто открыт. У каждого человека свои проблемы: работы нет, денег, дети не радуют, муж ушел. Я знаю случаю, когда, после прихода человека в это святое место, жизнь менялась. И работу находили, и замуж выходили… Молится нужно и благодарить святую нужно».