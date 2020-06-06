Политолог рассказал, почему важны поправки в Конституцию

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6 июня 2020, 17:52 [ «Аргументы Недели» ]

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С 25 июня по 1 июля состоится голосование по поправкам в Конституцию РФ. Политолог Семён Уралов объяснил, нужны ли изменения в основной закон страны.

По словам эксперта, нововведения важны, но ещё необходима полноценная законодательная база. «Поправки в Конституцию – это хорошо и правильно, но потом ещё встает вопрос законов, которые будут отталкиваться от этих поправок в Конституцию. С моей точки зрения, дальше все зависит от оперативной и слаженной работы Госдумы, Совета Федерации, Правительства, президента РФ, то есть всех субъектов законодательной инициативы», – сказал Уралов.

Политолог также прокомментировал изменения в 79 статье Конституции РФ, которые предлагают отменить главенство международных законов над российскими. «Я считаю, что это та поправка, которую можно было принимать как минимум после присоединения Крыма. По большому счету, её надо было принимать еще в году 2008 после событий в Осетии (прим. ред. – в Южной) и Абхазии. Мера правильная, на мой взгляд, не то, что запоздалая, но отложенная. Потому что Россия – один из глобальных игроков. Она должна сама задавать свои правовые нормы. Мы прекрасно понимаем, что международное право – это право, в первую очередь, британское и американское. Нам никакого смысла нет играть по чужим правилам. Это статья имеет прямое отношение к истинному суверенитету, который у нас, к сожалению, после 90-х годов был значительно утрачен», – объяснил эксперт.