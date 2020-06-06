«Хватит издевательств». Курьеры Delivery Club сообщили о забастовке

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6 июня 2020, 13:47 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Курьеры Delivery собрались у главного офиса на забастовку, фото соцсети

5 июня прошли сведения о забастовке курьеров из компании Delivery Club. По словам работников организации, руководство фирмы поступает бестактно и неуважительно по отношению к сотрудникам. Начисляются всевозможные штрафы, которые не позволяют людям получить нормальную зарплату. В период пандемии количество заказов несравненно выросло. Пеших курьеров стали посылать уже не на два-три километра от заведения, а на добрые пять. Причём начальство заявляло о недопустимости опозданий.

К концу дня многие работники стали получать по несколько штрафов (почти десяток) сразу из-за якобы отсутствия оперативности в выполнении заданий. В итоге выплаты сократились почти вдвое. Курьеры воспротивились подобной системе и объявили о своём недовольстве своему начальству. Многие сотрудники при этом были уволены без всяких объяснений причин. Вообще увольнение без объяснений – это крайне злободневная проблема для нашей страны. Законы не соблюдаются, человек абсолютно не ценится, и как будто бы представляет собой лишь банальную запись в бумажке. Об уважении или понимании не идёт и речи.

На действия организации жаловались и автокурьеры. Они говорили про отсутствие компенсации за потраченный бензин. Некоторым приходится ездить в такие дали, что без лишних затрат просто не обойтись. Компания компенсирует только путь от ресторана до самого получателя, что представляет собой крайне маленькую сумму. Автокурьеры утверждали, что подобные действия организации совсем недопустимы.

Проблемы сотрудников Delivery Club поддержал и глава Союза Курьеров России. Он заявил, что требования курьеров обоснованы, но не рекомендовал им выходить на улицы ввиду повышенной эпидемиологической опасности в стране. Текущие сложности в плане выплат до сих пор остаются актуальными. Ввиду пандемии многие курьерские организации показали себя далеко не с лучшей стороны. Их главы почему-то забывают, что от доставщиков сейчас зависят судьбы множества людей.

К тому же начальства многих курьерских фирм заставляют всех устанавливать свои приложения на смартфоны, совершенно не заботясь о том, что у многих людей просто нет возможности приобрести современную аппаратуру для этих программ. Уже это говорит о том, что курьеров в нашей стране не слишком уважают.