Андрей Норкин рассказал об угрозах, которые поступали в адрес его жены

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6 июня 2020, 12:15 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: cоцсети

После смерти от инфаркта своей жены Юлии Андрей Норкин сообщил, что его супруге угрожали – она получала письма, ей писали в соцсетях и даже звонили неизвестные с угрозами.

Несколько месяцев назад Юлия Норкина начала репортерское расследование деятельности «черных риелторов». Так, вместе с коллегами по программе «Прямой эфир» она подавала коллективное заявление по факту исчезновения одной из российских пенсионерок. Работа по теме афер с недвижимостью привела к тому, что в адрес журналистки начали приходить угрозы.

А в начале года Андрей Норкин в Instagram рассказывал и о давлении на супругу со стороны «сотрудника правоохранительных органов». Со слов звонившего журналистке человека, в МВД против нее было возбуждено уголовное дело за «клевету». При этом неизвестный отказался не только представиться, но и назвать свою должность.

От расследования Юлия не отказалась и не смотря на постоянный стресс, занималась им до самой смерти.