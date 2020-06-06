Кто подставил Дмитрия Федорова?

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6 июня 2020, 11:47 [ «Аргументы Недели», Илья ПРИВАЛОВ ]

Дмитрий Федоров, фото: соцсети

Высокие чины правоохранительных органов не устают утверждать, что система работает без обвинительного уклона, а только ради установки истины. Но дело Дмитрия Федорова, о котором пойдет речь, вызывает большие сомнения в исключительной верности официальных заявлений.

Общий вектор развития событий таковой: речь идет о жилых комплексах, которые строились под управлением или с участием ГК «АЯКС».

Генеральным директором фирм-застройщиков: ООО «АЯКС-Стройинвест», ООО «Стройподряд» и ООО «Доступное жилье» с момента их организации являлся Дмитрий Федоров. Когда в 2016 году возникли масштабные проблемы строительной отрасли всей Кубани, и уголовные дела по застройщикам стали возбуждаться пачками появились вопросы и к нему. Однако, претензии предъявляли не дольщики, а соучредители, обвиняя своего коллегу в растрате и злоупотреблении должностным положением. Ему вменяли нечестное управление строительством, присвоение средств и так далее. Но дело в суде развалилось. И тогда в деле появились новые обвинения по уже более тяжким статьям – мошенничество и хищение с использованием служебного положения.

Узнав о таком повороте, Дмитрий Федоров скрылся от органов следствия и сейчас находится в розыске. Однако является ли этот, без сомнения, неправильный поступок, признанием вины? Попробуем в этом разобраться.

Генеральный только на бумаге

Расследование уголовных дел (их было целых пять, но сейчас они объединены в одно, которое находится в Главном следственном управлении ГУ МВД России по Краснодарскому краю: здесь и далее прим. ред.) длится уже три года. Казалось бы, срок вполне достаточный, чтобы разобраться, но вопреки логике, вопросов появилось еще больше, чем ответов.

Для начала стоит разобраться в личности Дмитрия Федорова. В Краснодар он приехал в конце нулевых годов из Москвы. Учредители одной из крупных строительных фирм нашего региона пригласили его как высококлассного управленца, чтобы он взял руководство организацией, которая переживала не лучшие времена. По сути, ему пришлось выполнять функции кризис-менеджера, что сразу сказалось на его репутации как руководителя.

В 2010 году Дмитрий Федоров получил новое предложение о работе.

Из показаний Д.В. Федорова, данных следствию: «В июне 2010 года мне поступило предложение от руководителя Группы компаний «АЯКС-Риэлт» Кутченко Александра Григорьевича создать девелоперскую компанию и стать в ней менеджером. Я дал свое согласие. Таким образом 19.07.2010 года было зарегистрировано ООО «АЯКС-Стройинвест» (с пятью участниками: Кутченко А.Г., Кутченко В.Г., Ливада В.П., Перевалов В.Д. и я Федоров Д.В. Общим собранием участников я был избран генеральным директором общества. В мои обязанности входила только девелоперская деятельность: подбор земельных участков, разработка возводимого на них архитектурного проекта, получение технических условий на инженерные сети обеспечения, прохождение строительной экспертизы и получение разрешение на строительство. Все остальные функции выполнялись структурами группы компаний «АЯКС-Риэлт…».

Спустя время руководством группы компаний было принято решение о начале строительства жилищных комплексов: три на Гидрострое и один в КМР. В качестве застройщика строительства выступали фирмы ООО «АЯКС-Стройинвест», ООО «Стройподряд» и ООО «Доступное жилье», которые по сути были подразделениями группы компаний, так как их учредителями являлись все те же люди, включая Дмитрия Федорова. Последние две были зарегистрированы специально под осуществление строительного проекта и их генеральным директором также был назначен Федоров.

Однако дальше все пошло не так гладко. Во-первых, Федорову, исходя из его показаний и объяснений свидетелей, соучредителями, а фактически хозяевами всех фирм, был номинирован и генеральный подрядчик и служба продаж: цены на строительно-монтажные работы были «открытыми», цены же на продаваемые квартиры, со слов Федорова, определяли владельцы «АЯКС-Риэлт». Во-вторых, очень скоро стало понятно, что Дмитрий Федоров, является генеральным директором только номинально, а по сути, круг его полномочий ограничен узкими организационными вопросами. Все же что касается финансирования, сроков и контроля решалось только непосредственно руководством группы компаний, для чего регулярно проводились планерки, на которых и решались все текущие вопросы.

Хаотичный менеджмент

Будучи профессиональным управленцем, а также соучредителем фирм, которые позиционировались как заказчики строительства многоэтажных домов, Дмитрий Федоров, был кровно заинтересован в реализации проектов. В то же время он видел, что строительство осуществляется неправильно и постоянно указывал на это руководству.

В частности, продажей квартир в домах занималась ООО «АЯКС-Риэлт», получая, как и любая риэлтерская фирма, свои проценты за услуги. Забегая вперед, на суде бывшие коллеги Федорова всячески старались отрицать этот факт (имеется запись судебного процесса), уверяя, что квартиры самовольно продавал именно Федоров, а они об этом и не слышали. Но к этим показаниям суд отнесся скептически.

Более того, на квадратные метры в строящихся комплексах были установлены низкие цены, не обеспечивающие необходимую прибыль – естественно, не Федоровым, так как он не имел таких полномочий, - что вместе с необходимостью выплат риэлтерских процентов ставило заказчика (то есть фирмы, генеральным директором которых по документам являлся Федоров) в тяжелейшее положение.

При этом, согласно показаний все того же Федорова, выплаты риэлтерам и генеральному подрядчику строительства были в приоритете, по прямому указанию руководства группы компаний.

Не удивительно, что такая строительная политика довольно быстро поставила осуществление проектов под угрозу. Но самым большим ударом на тот момент стала заморозка счетов фирм по причине задолженности перед банком-партнером.

Чтобы не останавливать стройку Федоров пошел на нарушения. Не на преступление, а именно на нарушения. Но изучая ситуацию сейчас, становится понятно, что иного выхода у него не было. После того как банк заблокировал расчетные счета фирм-застройщик, Федоров искал пути не останавливать стройку: доказано, что он вкладывал финансы для погашения экстренных задолженностей – он стал использовать свои личные счета для оплаты выполненных работ, проводя их через личный счет в банке.

Проще говоря, полученные от продажи квартир средства он вносил не на счета фирм, так как в этом случае они был там зависли, а на собственные счета с которых затем производил расчеты. Этот метод спасал ситуацию до определенного момента, но совокупность негативных факторов, о которых сказано выше, в итоге привели к закономерному финалу - процесс засбоил, а потом и встал. Пришло время назначать виноватого.

«Деловой» подход

В конце 2016-го случилось то, что должно было произойти – проекты забуксовали ввиду нехватки средств для их продолжения. К слову, именно в этот период началась кампания по выявлению недобросовестных застройщиков и под этой эгидой уголовные дела возбуждались очень лихо.

Придя к точке невозврата в отношениях с соучредителями, Дмитрий Федоров уволился. А в мае 2017 года на него завели уголовное дело по заявлениям его преемников на постах генерального директора. Одно заявление написал гражданин Ливада (давний соучредитель всех юрлиц ГК «АЯКС»), еще по двум объектам в органы обратился некто Анохин (новый директор, возможно, номинальный). Сразу заметим, что впоследствии, почерковедческая экспертиза установила, что вместо последнего заявление написал кто-то другой и автограф под документом стоит не заявителя «о совершенном преступлении», а кого-то неизвестного. Но, видимо, это несущественные детали, так как правоохранительный маховик такие мелочи даже не притормозили.

В вину Федорову вменялась растрата и злоупотребление полномочиями, повлекшими крупный ущерб учредителям.

Следствие шло очень интересно. В отделе Западного округа Краснодара оно пролежало почти год. За это время сроки расследования неоднократно продлевались и один раз даже через Москву.

- На протяжении почти полугода в 2018 году расследования моего подзащитного ни разу не вызывали на допрос и не вели с ним никаких следственных действий. Естественно, такое положение нам показалось подозрительным и мы стали со своей стороны обращаться в правоохранительные органы с требованием объективного расследования, - комментирует адвокат Федорова Антон Вяльцев. - Более того, за неделю до истечения срока расследования я лично отнес в дежурную часть полиции письмо на имя следователя, в котором подробно обозначил нашу позицию, указал контакты, по которым можно связаться не только с Дмитрием Федоровым, но и со мной. Фотографию этого письма отправил следователю на телефон. Хочу заметить, что за все время следствия и судебного разбирательства, мой подзащитный ни разу не нарушил условия по мере пресечения и активно сотрудничал со следствием. Однако ни мое письмо, ни поведение Федорова не помешали следователю объявить моего подзащитного в розыск, а предварительное следствие по делу приостановить. Сделано это было лишь с одной целью – избежать продление срока следствия в Следственном департаменте МВД России, чтобы не нарываться на претензии со стороны руководства за волокиту и хаотичное расследование по делу.

Все эти перипетии, вкупе со следственными кульбитами все равно не позволили в итоге составить внятное обвинительное заключение.

Уверенно говорить об этом можно основываясь на официальных документах. Краевая прокуратура трижды (!) направляла письма своим коллегам в Западном округе с указанием на неполноту предварительного расследования и недопустимость передачи уголовного дела в таком виде в суд. И что? Оказалось, что голос свыше не для всех является указанием к действию. Непонятно как это получилось, но факт остается фактом: окружная прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила его в суд. Действительно, мало ли что там пишут из вышестоящих инстанций.

Рассуждения суда

Рассмотрение дела в суде тоже затянулось почти на год, и это тот случай, когда суд не просто формально отнесся к делу, а разобрался в нем. Например, была изучена экспертиза, которая доказала, что средства, которые Федоров вносил на свои счета шли исключительно на производственные нужны. Более того, оказалось, что все юридические лица, которые возглавлял Федоров, остались ему еще и должны немалую сумму, так как он потратил собственные средства на общее дело. Об этом в суде заявил эксперт, составивший огромную бухгалтерско-финансовую экспертизу.

Вместе с тем свидетели обвинения в суде давали весьма противоречивые показания: один соучредитель говорил, что компанией управлял только Федоров, другой – что компанией управляли все вместе. Все это помешало отделить зерна от плевел. В конце концов суд, по ходатайству краевой прокуратуры, направил дело на дополнительное расследование, подтвердив тем самым неверность и поспешность выводов следствия о виновности Федорова.

Но пока шло следствие по жилищным комплексам были возбуждены еще два уголовных дела в отношении Федорова. Коснемся вкратце обоих.

Первое. В свое время Дмитрий Федоров купил квартиру в доме на улице Бабушкина. Уже на тот момент времени строительные работы на доме были заморожены больше двух лет, а застройщик был объявлен банкротом. Тогда жильцы решили организовать ТСЖ и достроить дом самостоятельно. Председателем ТСЖ предложили стать Дмитрию Федорову, как человеку, который прекрасно разбирается в процессе. Также, будучи директором строительных компаний и участником различных совещаний в администрации города, Федорову неоднократно говорили, чтобы он в порядке «шефской помощи» помог закончить строительство этого дома. И если в 2010 году это была бетонная коробка с лифтами и окнами, но без всяких коммуникаций, без инженерных сетей, благоустройства, то сейчас в доме постоянно проживают 65 семей, в доме есть вода, тепло, свет и выполнено благоустройство. Не будем углубляться в подробности каждодневной жизни проблемных домов, но то, что люди в этом доме живут - основная заслуга именно Федорова. Но на обслуживание дома – зарплату сантехников, электриков, уборщиков и так далее – нужны деньги. Так как дом заселен не полностью, денег мало. Поэтому Дмитрий, переговорив с правлением ТСЖ, решил рассчитываться со специалистами по обслуживанию дома «в серую». Они официально уволились, а зарплату получали наличными. Нарушение? Безусловно. Это уклонение от уплаты налогов. А при учете незначительности суммы, всего лишь правонарушение. Но следователи посчитали, что Федоров присваивал деньги, а не тратил их на общедомовые нужды. Не были услышаны ни показания тех самых сантехников-электриков, которые стабильно получали зарплату и расписывались в ведомостях. Проигнорированы и показания жильцов дома, подтверждающих ключевую роль Федорова в том, что дом на Бабушкина не стал долгостроем и не лег тяжкой ношей на администрацию Краснодара.

Осенью 2019 года, когда первое уголовное дело в отношении Федорова начало «сыпаться» в суде, его задержали по делу ТСЖ. Правда на следующий день суд освободил Федорова под залог.

Второе. Еще одно дело возбуждено по заявлению обманутых дольщиков. Почему они объявились лишь спустя три года и подали свои заявления именно в тот момент, когда валилось дело против Федорова в суде – пусть разбирается следствие.

Как бы там ни было, но в результате все уголовные дела объединили в одно и передали в ГСУ.

- Когда моего подзащитного в срочном порядке вызвали для предъявления нового обвинения и при этом следователь указал, что эпизоды, возвращенные судом, будут переквалифицированы на более тяжкие, Федоров сразу понял, что его заключат под стражу, - комментирует Антон Вяльцев. – Конечно, я не одобряю то, что мой подзащитный скрылся, но понять его можно. Человек, просто устал бороться с явно предвзятым отношением следствия, игнорированием всех доказательств его невиновности и настойчивого желания повесить на него грехи других людей. Но мы его не бросим и обязательно добьемся справедливого решения, которое не только оправдает Дмитрия Федорова, но и станет отправной точкой в поиске истинных преступников. Кстати, не смотря на заочный арест моего подзащитного, обвинение ему так до сих пор и не перепредъявлено. Еще один штрих к картине о качестве следствия.

От редакции: В рамках одной статьи невозможно рассказать о всех перипетиях дела. Но у нас на руках есть огромный объем информации – с именами, должностями, документами, - который мы просто не вправе не опубликовать. Поэтому данный материал можно считать лишь вводной для дальнейшего полноценного журналистского расследования, основной целью которого будет установить: кто же подставил Дмитрия Федорова?