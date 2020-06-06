Депутат МГД Герасимов в День русского языка напомнил о его роли в развитии нации

Аргументы Недели → Общество 13+

6 июня 2020, 11:39 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В День русского языка, который отмечается в день рождения Александра Пушкина 6 июня депутат Мосгордумы, председатель комиссии по культуре и массовым коммуникациям, народный артист России Евгений Герасимов напомнил о его роли в развитии нации.

«Пушкинское слово проникает во все сферы нашей жизни — звучит с театральных подмостков, перекладывается на музыку, служит художественной иллюстрацией историческим факторам, раскрытию особенностей национального характера, — отметил Евгений Герасимов. — Пушкин первый из русских творцов через своих героев познакомил в достоверной форме с особенностями национального характера. Пушкину подвластны все литературные формы, начиная от фольклорных сказок и кончая философскими».

«Думающий читатель найдёт в произведениях «солнца нашей поэзии» адекватные ответы на сверхсовременные вопросы, такие как «народ и власть», «сила правды и лицемерие силы», «что есть любовь», — полагает парламентарий.

Одним из неоспоримых достоинств Пушкина он назвал язык его произведений — ясный, выразительный, гибкий и благозвучный. «Наверное, близость этих двух торжественных дат не случайна. День русского языка отмечается 6 июня», — заметил депутат.

«Значение языка развития нации трудно переоценить. Язык — основа гуманитарной составляющей любого народа, фундамент философии, психологии и литературы. Он также инструмент обмена идеями, знаниями, взглядами и культурными достижениями, — уверен Герасимов. — Русский язык среди других языков занимает особое место. На русском языке написана мощнейшая литература. Достоевский и Толстой, Чехов и Горький — кто из них внёс больший вклад в мировое культурное наследие?».

По словам депутата, влияние выдающихся деятелей русского слова на всемирную культуру трудно переоценить. «Поэтому ещё раз вспомним Александра Сергеевича Пушкина как одного из первых литераторов, кто всю свою жизнь отдал развитию русского языка», — заключил Евгений Герасимов.