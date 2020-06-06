В Москве за последние сутки выздоровели ещё 3073 пациента после коронавируса COVID-19

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6 июня 2020, 10:36 [ «Аргументы Недели» ]

больница, фото: pexels.com

В Москве за последние сутки, по данным на утро субботы, 6 мая, выздоровели ещё 3073 пациента после коронавирусной инфекции COVID-19. Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова привела данные по коронавирусу.

Всего в Москве выздоровел 100 431 пациент. На 5 июня в Москве было зафиксировано 191 069 заразившихся новой опасной коронавирусной инфекцией COVID-19. В пятницу число зараженных увеличилось на 1855. За последние сутки умерли 57 человек.

Всего за период распространения коронавируса скончались 2806 человек, у которых была подтверждена эта инфекция.

Мэр Москвы Собянин в ближайшие дни может принять «радикальные решения» по выходу из самоизоляции, введенной в связи с COVID-19.