Нужна ли снайперская винтовка, бьющая на 7 км

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6 июня 2020, 10:54 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский ]

фото: соцсети

Производитель российского дальнобойного стрелкового оружия Владислав Лобаев анонсировал начало разработки новой снайперской винтовки DXL-5, способной вести огонь на 6-7 км, с эффективной дальностью стрельбы до 3 км. При этом не уточнялось, что значит «будет бить на 7 км»? Если имеется ввиду максимальная дальность полета пули, то такая задача уже решена и об уникальности DXL-5 говорить не стоит. Но, если речь идет именно о прицельной дальности до 7 км, это в корне все меняет.

Оценивая перспективную винтовку, некоторые эксперты усомнились в возможности ее боевого применения. В их размышлениях делался упор на значительность расстояния (целых 7 км!), которое пуля, летящая с начальной скоростью, допустим, 1000 и более м/сек будет преодолевать (с учетом замедления скорости из-за сопротивления воздуха и воздействия гравитации) около 11- 12 сек, а может и дольше.

Траектория и дальность полета пули зависит от воздействия ветра, температуры и влажности воздуха, эффекта деривации (отклонения), возникающего из-за вращения пули, других факторов. Представитель общественной организации «Офицеры России», военный эксперт Юрий Хожайнов указал на трудности, которые должен учесть разработчик DXL-5. В добавок к вышеперечисленному, он поведал о естественном ограничении горизонта видимости и факторе рефракции (преломления световых лучей атмосферой). Намекнул, что нет достаточно мощной оптики для стрельбы по одиночным целям на такие расстояния.

Справедливо заметил, что винтовка должна быть тяжелой, поскольку предстоит обеспечить высокую прочность ствола за счет утолщения его стенок. И пуля нужна массивная для устойчивого полета на 7 км. С учетом увеличения гильзы и объема порохового заряда, ожидается утяжеление боеприпаса. Кстати, сам разработчик заявил о создании нового патрона и новой пули. Напоминаем, что оружие, имеющее калибр до 20мм, относится к категории стрелкового, все что крупнее – это уже артиллерия.

Юрий Хожайнов, также, указал, что стрельба из данного оружия будет сопровождаться сильной отдачей, из-за повышенной мощности боеприпаса. К тому же велико требование к кучности DXL-5 (рассеивания пуль). Учитывая техническое условие, она не должна превышать 0,2 - 0,3 угловой минуты (МОА) при стрельбе из оружия на расстояние 100м. На данной дистанции 1 МОА составляет окружность диаметром около 3 см. Для производства DXL-5 станки, цифровое оборудование, заготовки из специальной нержавеющей стали для изготовления стволов и некоторых других деталей винтовки, а также комплектующие, сошки, планки Пикатини, другую обвеску и оптику закупают за рубежом. Предыдущие образцы винтовки марки «Лобаев» создавались под патроны принятых на Западе стандартов: 408 Cheyenne Tactical (калибр - 10,4Х77 мм), 338 Lapua Magnum (калибр 8,58Х70 мм), 300 Winchester Magnum (калибр 7,62- 7,85Х67 мм). И для нового патрона придется импортировать материалы и порох.

Винтовка с прицельной дальностью 6 -7 км была бы очень полезна для боевого использования в высоких горах. Там воздух разряжен, визуально скрадывается расстояние, и одиночная цель хорошо видна через современную оптику на дальности 7 км. Огневые позиции можно выбирать так, чтобы вести обстрел противника сверху вниз. К тому же, не исключается применение цифровых технологий при прицеливании и использование дронов для корректировки огня. На высоте, по горному рельефу человек передвигается медленно, с частыми остановками на отдых, долгий полет пули в данных обстоятельствах не представляет собой проблему. А сильную отдачу можно уменьшить с помощью дульного тормоза-компенсатора и других конструктивных решений. Но, большой вес и крупные габариты винтовки в условиях гор будут весьма чувствительны, с тяжелым грузом долго не побегаешь.

На равнине боевое применение DXL-5 возможно при стрельбе из фортификационных сооружений, зданий, с грунта (на дереве разместиться с такой вещью - проблематично) на расстояния не более на 3 -4 км, для так называемой антиснайперской борьбы или уничижения легкой бронетехники. Снайперу с таким вооружением в руках в одиночку быстро и скрытно менять позицию будет неудобно, а это приговор для DXL-5. В горах тяжелая, крупноразмерная снайперская винтовка также может использоваться только для стрельбы со стационарных, хорошо защищенных позиций, куда ее можно доставить только коллективными усилиями или с помощью транспорта. Мобильные снайперские группы, по вполне понятным причинам, предпочтут более компактное оружие.