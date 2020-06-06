Прямая или сопутствующая? ВОЗ дала рекомендации по освидетельствованию смерти пациентов от COVID-19

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6 июня 2020, 10:24 [ «Аргументы Недели» ]

Всемирная организация здравоохранения по-разному квалифицирует смерь пациентов от коронавируса. Специалисты объясняют, что она может быть прямой, непосредственной или сопутствующей.

«Есть четыре шага процесса, которые определяют, что инфекция вирусом COVID не всегда означает, что и смерть наступила именно от вируса. И надо пройти все эти шаги и процессы, чтобы понять, был ли COVID был непосредственной причиной смерти. Если инфекция сопутствующая и дала осложнение основного заболевания или человек был заражен, но не проявлялись симптомы инфекции, а умер от чего-то другого, например, от инфаркта миокарда или инсульта, или чего-то другого, то этим занимаются специалисты, которые хорошо обучены… Но все это неоднозначно. И во всём мире эта система, которая должна очень сложно рассматриваться», - в интервью радиостанции «Говорит Москва» рассказала официальный представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович.

Так же они сообщила, что У ВОЗ нет претензий к российской системе расследования смерти пациентов с COVID.