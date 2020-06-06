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В селе Баргадай Иркутской области при пожаре погибли четверо маленьких детей и их отец

, 09:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: СКР

В селе Баргадай Иркутской области при пожаре погибли четверо маленьких детей и их отец
пожар, Фото: pixabay.com

В Иркутской области в ночь на субботу, 6 июня, в селе Баргадай Зиминского района произошло возгорание жилого дома, в котором жила многодетная семья. В результате пожара погибли пять человек, в том числе четверо малолетних детей в возрасте от одного до шести лет и их отец.

Мать детей проснулась от задымления, выбежала на улицу за помощью. Но так как время было упущено, спасти никого не удалось. Сама женщина пострадала, с ожогами она была доставлена в ближайшую больницу.

На месте происшествия работают следователи и сотрудники МЧС. Проводится осмотр места происшествия. Выясняются все обстоятельства трагедии. Известно, что семья состояла на профилактическом учете в ОДН МО МВД России "Зиминский". Предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводки, возгорание началось с веранды жилого дома.

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