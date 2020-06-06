Спасатели научили, как не пропасть в лесу во время сбора грибов и ягод

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6 июня 2020, 09:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Москва24

Лес. Фото: pixabay.com

Подмосковные спасатели рассказали, как не потеряться в лесу во время сбора ягод и грибов. Эксперты напомнили, что ежегодно в лесу после начала грибного сезона теряются сотни людей.

Спасатели посоветовали отправляться в лес в яркой одежде, которая в случае пропажи поможет заметить человека с воздуха. Также с собой помимо стандартного снаряжения грибника стоит захватить немного воды, еды и необходимые лекарства, а также полностью зарядить мобильный телефон. Не лишним будет иметь при себе спички, нож, компас и свисток, благодаря которому можно подать сигнал. Перед походом в лес нужно предупредить близких о своем предполагаемом маршруте.