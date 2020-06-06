Коронавирус 6 июня: Россия вышла на плато, а Следственный комитет на Платошкина

Число заражённых коронавирусом в мире достигло 6 877 682 человек. Погибли 399 117 инфицированных, вылечились – 3 329 218. Тем временем глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил президенту, что 11 июня в российские клиники поступит бесплатный препарат против коронавируса. На данный момент препараты против COVID-19 может производить только Россия, Китай, США, Япония.

Губернатор Московской области Воробьев сообщил, что говорить о ослаблении ограничительных мер в регионе пока что рано. распространения COVID-19 в Подмосковье недостаточно низок.

Онколог Иван Карасев уверен: коронавирус можно перепутать с раком. Зачастую у пациентов с онкологией наблюдаются кашель, выделение мокроты, затрудненное дыхание, кровохарканье. В 75 процентах случаев развивается двусторонняя пневмония, острый респираторный дистресс-синдром (в 17% случаев) и полиорганная недостаточность (в 11% случаев).Именно поэтому больным раком перед приходом в клинику следует сдать тест на COVID-19.

Путин распорядился выделить более 1 млрд рублей на средства индивидуальной защити волонтерам. СИЗ будут распределяться на основании заявок Ассоциации волонтерских центров. Интересно кого попросят отказаться от зарплаты в этот раз, чтобы волонтеры получили положенное.

Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила, что с приходом жарких и солнечных дней риск заразиться коронавирусом не снизится. Подтвержденных данных о том, что погода влияет на возможность заболеть нет.

Российская экономика по итогам борьбы с коронавирусом может потерять гораздо больше, чем экономики развитых стран, поскольку не поддерживает платежеспособный спрос. К такому выводу пришло рейтинговое агентство Fitch. В России все принятые меры финансовой поддержки населения и бизнеса, которые Михаил Мишустин оценивает примерно в ₽5 трлн, позволили стране занять лишь 16 место в рейтинге. Таким образом, меры дают лишь порядка 3% ВВП за 2019 год. Если учесть будущие меры, которые заложены в план восстановления экономики, то поддержка вырастет до 5% ВВП.

ВОЗ официально подтвердили, что Россия вышла на плато по коронавирусу. Расслабляться тем не менее, не стоит, профилактические меры соблюдать нужно. «Россия в настоящий момент показывает плато. Однако в стране, как и во многих других, большое количество случаев. Безусловно, важно соблюдать все меры безопасности. Россия делает огромное количество тестов, что замечательно. И это одна из причин, по которой выявляются случаи заражения», – заявила официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис.

Пандемия протестов. Массовые протесты и бунты легко приведут к новому «коронному» вторжению

Протесты против полицейского насилия охватили уже не только США, но и многие страны Европы.

В России тем временем заключили под домашний арест заведующего кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николая Платошкина по делу о склонении к массовым беспорядкам.

Платошкин выступал против поправок в Конституцию, призывал вести агитацию, выходить на акции протеста, не нарушая карантинные запреты, и собирать наблюдателей на голосование.