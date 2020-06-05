Минздрав предлагает изменить правила медицинского освидетельствования для водителей

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5 июня 2020, 22:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Федеральный портал проектов нормативных правовых актов

коробка переключения передач, pixabay.com

Министерство здравоохранения России подготовило проект об изменениях в правилах медосвидетельствования для водителей. Документ уже опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В тексте проекта уточняется, что изменения предлагается внести в порядок проведения обязательного медосвидетельствования водителей транспортных средств (или кандидатов в водители), который утвержден приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 июня 2015 года.

Ранее Минздрав РФ планировал с 22 ноября внести изменения в порядок обязательного медицинского освидетельствования водителей и кандидатов в водители путем увеличения объемов исследований. Эта идея вызвала ажиотаж среди автовладельцев в регионах, возможный рост стоимости прохождения медкомиссии привел к огромным очередям в наркологических и психоневрологических диспансерах.

Впоследствии сообщалось, что ведомство приняло решение отложить вступление нового порядка медосмотра для водителей в силу и пришло к выводу о необходимости проведения дополнительного анализа методов тестирования.