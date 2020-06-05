Латвия: у памятника Свободы прошла акция black lives matter

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5 июня 2020, 21:59 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Акция солидарности «Черные жизни значимы» в Риге, фото автора

Если МИД Латвии пока официально не высказался по поводу смерти афроамериканца, то молодые люди страны решили сказать свое слово. Несколько часов назад состоялась акция солидарности «Черные жизни значимы» в Риге.

У памятника находилось около двадцати человек. Приклонив колено, молодые латвийцы держали в руках таблички с надписями «черные жизни значимы».

Однако, не все политики Латвии оценили этот шаг. Депутат Сейма от нацблока Янис Домбрава высказался конкретно…

«Сказать это меня побудили дети и подростки, которые публично критикуют своих родителей за то, что они слишком глупы, чтобы поддержать «черные жизни значимы». Они насмотрелись эмоциональных голливудских фильмов и свято верят, что они «страдают», что жизнь несправедлива и тяжела к ним. Никто не переживал таких трудностей, что приходится переживать молодежи наших дней. Большая часть из них не знает, что такое трудности. Их родители были слишком добры к ним. Слишком много дали. Создали слишком хорошие условия, поэтому их тревожит спасение планеты от надуманных проблем. Какой была жизнь детей в Латвии в 1990-х? В то время сама возможность, что ребенок достигнет совершеннолетия, была заметно меньше, чем сейчас. Почему? Ведь было больше шансов, что их убьют, сами погибнут или будут покалечены. В те времена молодые люди искали возможность работать, чтобы заработать небольшую сумму для семьи. Современные родители слишком добры к детям… И упрекают родителей за надуманные проблемы».