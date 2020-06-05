Кубанская митрополия добивается открытия храмов для прихожан во время карантина

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5 июня 2020, 21:57 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор обратился к губернатору региона Вениамину Кондратьеву с просьбой добавить православные храмы в список предприятий, которым разрешили работу в условиях карантина. Митрополит Исидор также выразил недоумение, что этот важный для мирян вопрос не обсуждался на заседании краевого оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции 4 июня. Вместе с тем на заседании оперштаба сообщили об открытии с 6 июня парков и набережных, а с 8 июня – дежурных групп в детсадах и спортзалов.

Редакция решила разобраться, почему кубанские храмы остаются закрытыми для прихожан, хотя власти сообщают о послаблении некоторых карантинных ограничений со второй недели июня.

Бог – не дезинфенктор

Кубань третий месяц живет в условиях пандемии коронавирусной инфекции. С 31 марта в регионе закрыты торговые и развлекательные центры, а также запрещено проведение каких-либо массовых мероприятий. Накануне пасхальных торжеств, с 11 апреля, с благословления митрополита Екатеринодарского и Кубанского Исидора, были закрыты для прихожан православные храмы. Богослужения в них надлежало проводить силами священнослужителей, а прихожанам дозволялось присутствовать лишь на территории рядом с храмом, причем – с обязательным соблюдением всех санитарных норм, включая дистанцирование.

Когда кривая заболеваемости стойко ползла вверх, целесообразность соблюдения таких мер предосторожности ни у кого не вызывала сомнений. Все: и священнослужители, и прихожане – отнеслись к ситуации с пониманием.

Перед Пасхой священник храма в честь иконы Богородицы «Целительница» города Краснодара иерей Дионисий Зубан рекомендовал прихожанам молиться дома, как бы ни было это обидно в столь важные для верующих дни. Отец Дионисий напомнил, что каждый год пасхальную службу в храме многие люди (например, машинисты или полицейские) вынуждены пропускать из-за работы. Угроза заболеть опасной инфекцией – причина еще более веская.

– Наивно полагать, что верующие защищены каким-то волшебным колпаком от болезней: у священников и верующих одинаковые с неверующими симптомы ОРВИ, гриппа или воспаления легких. Вирусы и бактерии не станут выбирать жертву по религиозному принципу. Бог – не дезинфектор, – сказал отец Дионисий в интервью «Югополису».

Также с пониманием отнеслись верующие и к тому, что не смогли навестить могилы родственников на Радоницу. Опять же из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, кладбища были закрыты для посещений. Исключения сделали лишь для проведения похорон. процессий. Возможно, именно строгое соблюдение карантина позволило предотвратить стремительное наступление инфекции. К концу апреля число людей, у которых подтвердился диагноз COVID-19, превысило 600 человек.

Сейчас, в начале июня, коронавирусом больны уже больше четырех тысяч человек. 40 жителей края скончались от COVID-19. Что же заставило Кубанскую митрополию добиваться открытия храмов для прихожан?

Святой воды вирус не боится

Справедливости ради стоит отметить, что ежедневные сводки оперштаба о количестве заболевших коронавирусом стали чуть менее тревожными. К примеру, количество излечившихся от инфекции кубанцев перевалило за три тысячи человек. Снижается и число новых заболевших за сутки. Эпидситуация стабилизировалась, но ситуация все еще остается серьезной.

По словам руководитель краевого Роспотребнадзора Марии Потемкиной, в мае заметно снизился темп прироста заболеваний: с 5,9 до 2 процентов, однако регион все же не достигает показателей, позволяющих перейти на следующий этап снятия ограничений. На заседании оперштаба 4 июня Мария Потемкина рекомендовала продлить карантин еще на две недели.

И все же стабильная эпидобстановка позволила властям несколько ослабить карантинный режим. В ближайшее время, при условии соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора, в крае откроют уличные кафе, стадионы, скверы и набережные, а также тренажёрные залы и группы в детских садах.

На волне карантинных послаблений митрополит Исидор сообщает о готовности Кубанской митрополии проводить богослужения при закрытых дверях или на прихрамовых территориях до и во время празднования Вознесения Господня и Святой Троицы. Однако после праздников просит внести церковь в список организаций, которым разрешат работать в карантин.

«В связи с вышеизложенным прошу Вас рассмотреть вопрос о предоставлении возможности возврата к обычной практике совершения богослужений внутри храмов после празднования Святой Троицы с 8 июня 2020 года — с неукоснительным соблюдением масочного режима, социального дистанцирования и всех санитарных мероприятий, при открытых наружных дверях для обеспечения постоянного проветривания», – говорится в обращении Исидора, опубликованном на сайте митрополии.

Каким образом священнослужителям и пастве удастся выполнять предписания Роспотребнадзора (а это, повторимся, обязательное условие для работы того или иного учреждения в карантин), остается неясным.

Меж тем по всей стране, в том числе и на Кубани, в течение всего карантина фиксируются вспышки заболевания COVID-19 именно среди священнослужителей, которые тесно общались со своей паствой. Так, коронавирус был обнаружен у краснодарского священника Дмитрия Ветошкина. Служитель храма, расположенного в Юбилейном микрорайоне города, заразился от больной коронавирусом прихожанки, к которой выезжал на дом для выполнения таинства Евхаристии (обряда причащения).

Еще один священнослужитель в начале мая заразил коронавирусной инфекцией 35 жителей в Кавказском районе Кубани. «Когда мы просили священников: “Служите на дистанции. Люди должны быть на улице”, нам отвечали: “Бог милует”», – сокрушался тогда глава муниципалитета на очередном заседании оперштаба.

В оперштабе также подтвердили информацию о том, что случаи заболевания COVID-19 среди священнослужителей на Кубани стали встречаться пару недель спустя после Пасхи. Первым к медикам 30 апреля с жалобой на кашель и температуру обратился священник 1979 года рождения. 1 мая у батюшки был подтверждён диагноз коронавирус, его госпитализировали в Тихорецкую ЦРБ. Коронавирус выявили также у его жены и детей.

2 мая в Тихорецкую ЦРБ был госпитализирован с жалобами на отдышку другой священник – 1949 года рождения. Коронавирус подтвердился как у самого батюшки, так и у 54 его прихожан, сообщают в краевом оперштабе. Речь идёт о Свято-Николинском храме в станице Кавказской, где, согласно последним данным, заразились 9 работников храма (не только священнослужители), 11 членов их семей и 34 человека из числа прихожан.

Еще одним очагом инфекции оказался храм Святых мучениц Веры, Надежды и Любови и Матери их Софии в Кропоткине. Всего же сейчас только в Кавказском районе таким образом заразились 207 человек, есть летальные исходы.

Бог услышит молящегося везде

На заседании оперативного штаба 4 июня вопрос об открытии храмов действительно не был поднят. Вместе с тем обращение к губернатору с просьбой разрешить работу храмов в карантин митрополит Исидор одновременно направил и главному санитарному врачу Краснодарского края Марии Потёмкиной, возглавляющей также местный Роспотребнадзор. Собственно, именно Мария Потемкина и должна была ответить Кубанской митрополии. Но – пока не ответила.

С известной долей вероятности можно предположить, какой ответ глава краевого Роспотребнадзора даст священнослужителям. На заседании оперштаба, повторимся, Мария Потемкина заняла достаточно жёсткую позицию, ратуя за продление карантинных ограничений. По ее словам, излишние послабления чреваты ростом числа заболевших и даже – второй волной распространения коронавирусной инфекции.

Что же касается неукоснительного соблюдения священнослужителями и паствой всех необходимых санитарных мер (если храмам все-таки разрешат совершать богослужения в привычном порядке), то это представляется весьма и весьма сомнительным. Для примера вспомним, как обычно проходили богослужения в храмах. Прихожане внутри него стоят близко друг к другу. К тому же есть обряды (те же исповедь и причастие), подразумевающие тесный контакт как со священником, так и с предметами церковной утвари. К этим предметам прикасается сначала один верующий, затем второй, третий и так далее… комментарии, как говорится, излишни.

Вот тут-то и возникает резонный вопрос: стоит ли торопиться с открытием храмов для прихожан? Может, все-таки лучше подождать до снятия карантина, а пока – не подвергать риску себя и других и молиться дома? Ведь Бог услышит молящегося, где бы он ни находился…