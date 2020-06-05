Куда льются деньги «Норникеля»?

Аргументы Недели → Общество 13+

5 июня 2020, 19:59 [ «Аргументы Недели», Сергей Гринев ]

фото: соцсети

Последние несколько лет в российских стратегически важных отраслях звучат тревожные звоночки. У «Транснефти» грязная нефть, в космосе не всё гладко, вот теперь и до горной-металлургии в лице «Норникеля» дошла очередь. В чём же системные проблемы компании, которые довели её до того, что 20 тыс. тонн дизельного топлива теперь отравляют страну?

Любое предприятие требует своевременных вложений денег, чтобы оно не превратилось в бомбу замедленного действия. Модернизация, ремонт и замена износившихся труб, резервуаров и оборудования – то, что позволяет гигантским компаниям продолжать быть в лидерах не меньше, чем внедрение новый технологий. Но для этого нужно, чтобы целью хозяина такой корпорации было не тупое выкачивание бабла, как это было модно в постэпоху Нового мышления. Но, к сожалению, судя по произошедшему и личному отношению В. Потанина к региону, хозяин «Норникеля» душой так и остался в семибанкирщине.

Уже сейчас сотрудники правоохранительных органов завели уголовное дело. Вопрос, до какого «колена» виновников произошедшего дойдёт расследование? Если копнуть глубже халатности из-за несвоевременного сообщения о ЧП может вскрыться множество интересных деталей, которые показывают до чего докатился «Норникель» под руководством В. Потанина.

По оценкам экспертов средний износ основных фондов «Норникеля» по горным объектам уже в районе 72%! При этом 75% электроэнергетического оборудования имеет наработку выше предельной. Однако вместо того, чтобы как-то постепенно обновить советское наследие, В. Потанина больше заботил переезд в Москву-сити. Траты, конечно, несоизмеримы, но прекрасно отражают приоритетность задач.

Пока всем приходится прибирать за наделавшим дел «Норникелем», никуда не делась угроза новых ЧП. Дело в том, что резервуары Норильской нефтебазы используются уже более 60 лет. Они пережили Брежнева, Ельцина и Березовского, но не факт, что переживут Потанина. Уже было объявлено, что в Красноярском крае проведут проверку всех резервуаров ГСМ на нефтебазах и нефтехранилищах. Интересно будет посмотреть на реакцию Ростехнадзора по поводу состояния «Норникелевских». Ведь случай с розливом 20 тыс. тонн не единственный, который произошёл за последнее время. 20 мая на одном из дочерних предприятий компании Потанина произошла утечка 60 тонн дизельного топлива. Сколько ещё открытий чудных нам готовит проверок дух?

Может быть у В. Потанина просто не было денег купить новые резервуары? Да нет же, в начале 2020 года, когда стало понятно, что придётся затянуть пояса, олигарх решил купить новый личный самолёт. В это же время он всем советовал быть умеренными и предложил отказаться от выплаты дивидендов за 2020 год из-за ожиданий глобальной рецессии.

Сейчас В. Потанин заявляет «сколько надо, столько и заплатим» комментируя последствия разгильдяйства. Сильно и благородно. Но свежо предание… Интересно, а почему не платили сколько нужно, когда акционеры компании ежегодно одобряли выделение средств на инвестиции и обновление фондов в размере 2-3 млрд долларов?! Где деньги, Зин? Может капремонт съел? Нет. За последние 10(!) лет невыполнение программы по строительству и ремонтам составляет более 70%. Куда же всё утекло? Команда Потанина не может или не хочет работать? Почему вместо обновления резервуаров и производственных объектов деньги тратятся на блокчейн – фактически торговлю воздухом? В. Потанин с идеями внедрить в компании блокчейн, страстным желанием развития туризма и новым самолётом словно старуха из «Золотой рыбки». Исполнив все свои желания, похоже, остался у разбитого и протекающего корыта, в которое превращается «Норникель».



