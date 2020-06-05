Депутат Мосгордумы: Открытие метро во Внуково повысит привлекательность близлежащих районов

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5 июня 2020, 19:35 [ «Аргументы Недели» ]

Станция метро во Внуково, фото соцсети

Депутат Московской городской думы Валерий Головченко прогнозирует рост числа жителей в районе Внуково после открытия станции метро. Об этом он сообщил в беседе с журналистами Агентства городских новостей «Москва».

«Я очень рад, что проектировщикам удалось интегрировать станцию метро «Внуково» в инфраструктуру аэропорта. И, конечно, исключительное удобство будет создано для пассажиров, так как они смогут добраться до аэропорта, не поднимаясь на поверхность, отказавшись от поездок на такси и экспрессах и сэкономив значительную сумму. Одновременно, это решит давнюю проблему с несанкционированной парковкой таксистов в жилой зоне, непосредственно в районе Внуково. Это действительно больная тема для жителей, так как огромное количество таксистов в ожидании заказов находятся во дворах жилых домов, создавая москвичам проблемы», - сказал Валерий Головченко.

По словам парламентария, открытие станции метро «Внуково» позволит повысить капитализацию жилья в этом районе.

«Также стоит порадоваться за жителей Внуково. Им уже доступны электропоезда Киевского направления, рядом с районом проложены высокоскоростные Киевское и Боровское шоссе. Скоро появится метро, и это позволит снизить нагрузку и на железнодорожный транспорт, и на автодороги. Естественно, я рад за квартировладельцев в этом районе, капитализация их жилья однозначно вырастет. Опыт других районов показывает, что рост составляет 15-20%», - отметил депутат Мосгордумы.

Валерий Головченко также прогнозирует рост числа жителей в районе Внуково.

«Открывая метро, мы повышаем привлекательность близлежащих районов к этой станции. Там начинается более активное освоение земель, более активная жилая застройка. Нужно уже сейчас понимать рост числа жителей в этом районе и предусматривать соответствующую социальную инфраструктуру, я говорю о детских садах, школах и поликлиниках», - добавил парламентарий.

Он также отметил высокие темпы роста столичного метро, подчеркнув, что «никогда в истории города метро не строилось с такой скоростью».

«Отдельно стоит отметить темпы строительства метро. Я рад, что московский Метрострой как всегда является флагманом», - подытожил Валерий Головченко.