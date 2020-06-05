Цирк от ЦИК: голосование в армейских палатках и проверка паспорта с двух метров

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5 июня 2020, 18:59 [ «Аргументы Недели», Григорий Мельконьянц ]

фото: соцсети

Сопредседатель движения «Голос» Григорий Мельконьянц сообщил на своей страничке в Twitter, что проект рекомендаций, связанный с эпидемиологическими мерами при проведении предстоящего голосования, касающегося поправок в Конституцию, разработан не Роспотребнадзором, а Центральной избирательной комиссией (ЦИК).

- Всё с общероссийским голосованием вверх тормашками. Мы-то думали, что Роспотребнадзор сам разработал неадекватные электоральным процедурам рекомендации от незнания их специфики. И что ЦИК был вынужден поставить подпись «Согласовано», опираясь на позицию эпидемиологов.

Но, всплыла переписка и выяснилось, что все было ровно наоборот. ЦИК сам разработал проект Рекомендаций и подсунул его Роспотребнадзору, чтобы ведомство выпустило его от своего имени и распространило в регионах.

То есть вот эти рекомендации о выпроваживании для дезинфекции каждый час на 10 минут всех из помещения для голосования и оставления бюллетеней, урн и всей документации без присмотра под ответственность председателя - это изобретение ЦИК, голосование в армейских палатках, проверка паспорта с двух метров, провоцирование комиссии нарушать закон при выдаче бюллетеней на «надомном» голосовании - это тоже ЦИК. И много чего еще.

ЦИК либо совершенно не понимает, как устроено голосование на участках, либо сознательно под предлогом эпидемиологических требований создает условия для снижения открытости процедур голосования и облегчения фальсификаций.