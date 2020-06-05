Горячий ТОП региональных новостей: Жители Новосибирска заражаются коронавирусом в магазинах у дома

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5 июня 2020, 17:45 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Представляем вашему вниманию подборку региональных новостей уходящей недели. В ТОП вошли следующие резонансные происшествия: землетрясение у берегов Камчатки, кража продуктов на Ставрополье и многое другое. Читайте "Аргументы Недели" и будьте в курсе самых последних актуальных новостей.

В Тверской области двое угонщиков не смогли украсть машину и сожгли ее. Машина сгорела полностью. Полицейские изъяли улики, а экспертиза показала, что причиной возгорания автомобиля стал поджог. Поджигателей искали и спустя время нашли, пишет Афанасий-Бизнес.

Землетрясение магнитудой 4,2 произошло у берегов Камчатки. Эпицентр находился в 179 км от поселка Усть-Большерецк на глубине 490 км. Угроза цунами не объявлялась. Об этом передает Полуостров Камчатка.

Жители Новосибирска заражаются коронавирусом в магазинах у дома. Так, 78% больных регулярно посещали магазины у дома, 65% опрошенных пользовались общественным транспортом — метро (44%), троллейбусы (13%), маршрутки (14%), автобусы (32%), сообщает НДН.ИНФО с ссылкой на Роспотребнадзор.

Покупатель с газовым баллончиком отобрал у курьера шаурму в Кирове. Работник сети быстрого питания принёс заказ. Вместо того, что расплатиться, клиент брызнул в него из газового баллончика и убежал с едой, пишет Новый Вариант.

В Калининграде местный житель ежедневно царапал соседскую машину. В один из вечеров горожанин заметил, что неизвестный мужчина, проходя мимо его иномарки, царапает ключами лакокрасочное покрытие и заходит в подъезд дома, как уточняет НИА Калининград.

На Ставрополье двух жителей подозревают в краже продуктов. Подозреваемые, взломав навесной замок, проникли в помещение летней кухни и украли банки тушенки и консервированных овощей, по пять килограммов рыбы и мяса, сыр, куриные яйца и сорок бутылок водки, сообщает Ставропольский репортер.